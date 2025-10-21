U našich susedov stojí „kruhový objazd duchov“: Toto je príbeh bizarnej stavby z eurofondov, ktorá nikam nevedie

Foto: X - @panyiszabolcs/atlatszo (reprofoto)

Roland Brožkovič
Malo pritom ísť o súčasť rozsiahlej investície ohlásenej v roku 2021.

Medzi mestami Zalaegerszeg a Zalaszentiván v Maďarsku stojí kuriózny dopravný prvok – osamelý kruhový objazd uprostred poľa. Nenadväzuje na žiadnu cestu, nevedie nikam, a napriek tomu jeho výstavba stála viac ako 500 miliónov forintov (1,28 milióna eur) z fondov Európskej únie.

Projekt zrealizovalo mesto Zalaegerszeg s cieľom pripraviť infraštruktúru pre plánované logistické centrum spoločnosti Metrans. Malo ísť o súčasť rozsiahlej investície ohlásenej v roku 2021, keď minister zahraničných vecí Péter Szijjártó oznámil, že nemecká spoločnosť postaví v Zalaegerszegu kontajnerový terminál za 15,7 miliardy forintov (40 miliónov eur). O téme informuje web Atlatszo.

Odvážny plány, žiadne prevedenie

Cieľom projektu bolo vytvoriť prepojenie medzi adriatickými prístavmi (Trieszt, Koper, Rijeka) a strednou Európou, aby sa náklad nemusel prepravovať cez Budapešť. Mesto splnilo svoj záväzok a postavilo prístupovú cestu, objazd aj základné inžinierske siete. Metrans však s výstavbou vôbec nezačal, pretože čaká na železničnú spojku, ktorú vláda sľúbila už pred štyrmi rokmi.

Ide o spojku pri Zalaszentiváne, ktorá by umožnila nákladným vlakom prechádzať regiónom bez zmeny smeru jazdy. Európska komisia schválila financovanie tejto trate už v roku 2023, no verejné obstarávanie vyhlásila železničná spoločnosť GYSEV až na jeseň 2024. Výsledky stále nie sú známe, hoci prihlášky bolo možné podávať len do marca 2025. Podľa dokumentácie má byť projekt hradený spoločne z európskych a zo štátnych zdrojov.

Zalaegerszegský primátor Balaicz Zoltán zdôraznil, že samospráva splnila všetky svoje povinnosti a ďalší postup závisí výlučne od štátu. Metrans medzičasom potvrdil, že projekt zostáva pre firmu prioritou, no jeho začiatok je možný len po dokončení železnice.

Keďže víťaz tendra bude mať na prácu 840 dní, reálne sa dá očakávať, že spojka vznikne najskôr koncom roka 2027. Kým sa tak stane, v poli pri Zalaegerszegu bude stáť len osamelý kruhový objazd, pripomienka meškajúcej investície, ktorá mala byť spustená už v roku 2023.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko sa bude musieť zrejme pripraviť na drahšie energie. Sakovej sa nepodarilo presadiť túto dôležitú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac