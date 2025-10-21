U našich susedov stojí „kruhový objazd duchov“: Toto je príbeh bizarnej stavby z eurofondov, ktorá nikam nevedie

Medzi mestami Zalaegerszeg a Zalaszentiván v Maďarsku stojí kuriózny dopravný prvok – osamelý kruhový objazd uprostred poľa. Nenadväzuje na žiadnu cestu, nevedie nikam, a napriek tomu jeho výstavba stála viac ako 500 miliónov forintov (1,28 milióna eur) z fondov Európskej únie.
Projekt zrealizovalo mesto Zalaegerszeg s cieľom pripraviť infraštruktúru pre plánované logistické centrum spoločnosti Metrans. Malo ísť o súčasť rozsiahlej investície ohlásenej v roku 2021, keď minister zahraničných vecí Péter Szijjártó oznámil, že nemecká spoločnosť postaví v Zalaegerszegu kontajnerový terminál za 15,7 miliardy forintov (40 miliónov eur). O téme informuje web Atlatszo.
Odvážny plány, žiadne prevedenie
Cieľom projektu bolo vytvoriť prepojenie medzi adriatickými prístavmi (Trieszt, Koper, Rijeka) a strednou Európou, aby sa náklad nemusel prepravovať cez Budapešť. Mesto splnilo svoj záväzok a postavilo prístupovú cestu, objazd aj základné inžinierske siete. Metrans však s výstavbou vôbec nezačal, pretože čaká na železničnú spojku, ktorú vláda sľúbila už pred štyrmi rokmi.
Ide o spojku pri Zalaszentiváne, ktorá by umožnila nákladným vlakom prechádzať regiónom bez zmeny smeru jazdy. Európska komisia schválila financovanie tejto trate už v roku 2023, no verejné obstarávanie vyhlásila železničná spoločnosť GYSEV až na jeseň 2024. Výsledky stále nie sú známe, hoci prihlášky bolo možné podávať len do marca 2025. Podľa dokumentácie má byť projekt hradený spoločne z európskych a zo štátnych zdrojov.
Zalaegerszegský primátor Balaicz Zoltán zdôraznil, že samospráva splnila všetky svoje povinnosti a ďalší postup závisí výlučne od štátu. Metrans medzičasom potvrdil, že projekt zostáva pre firmu prioritou, no jeho začiatok je možný len po dokončení železnice.
Keďže víťaz tendra bude mať na prácu 840 dní, reálne sa dá očakávať, že spojka vznikne najskôr koncom roka 2027. Kým sa tak stane, v poli pri Zalaegerszegu bude stáť len osamelý kruhový objazd, pripomienka meškajúcej investície, ktorá mala byť spustená už v roku 2023.
