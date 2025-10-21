Slovensko sa bude musieť zrejme pripraviť na drahšie energie. Sakovej sa nepodarilo presadiť túto dôležitú vec

Ilustračná foto: TASR- Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
SITA
Po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu sa Slovensko ocitlo na konci všetkých plynových trás.

Ministri energetiky krajín Európskej únie schválili v rámci nariadenia REPowerEU reálnejšie termíny úplného odstrihnutia sa od ruských dodávok zemného plynu ako poslanci Európskeho parlamentu. Slovensko tak bude môcť využívať dlhodobú zmluvu s Gazpromom do konca roku 2027.

Slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková sa na rokovaní ministrov energetiky v Luxemburgu snažila presadiť zavedenie „núdzovej brzdy“. Nepodarilo sa jej to. „Podarilo sa nám dosiahnuť, že Slovensko bude môcť do konca roka 2027 využívať svoj dlhodobý kontrakt na dovoz plynu z Ruska, kde tranzitné poplatky hradí dodávateľ. Nepodarilo sa nám presadiť náš návrh na takzvanú núdzovú brzdu, ktorá by dočasne pozastavila uplatňovanie nariadenia REPowerEU v prípade prudkého rastu cien plynu,“ uviedla po rokovaní ministerka Saková.

Zákaz dovozu ruského plynu

Slovenská ministerka hovorí po rokovaní v Luxemburgu o finančnej kompenzácii zo strany Bruselu po úplnom sa odstrihnutí od dodávok ruského plynu. „Očakávame, že finančná podpora z európskych nástrojov budú zohľadňovať potreby krajín, ktoré budú týmto nariadením najviac zasiahnuté. Slovensko už predložilo konkrétny návrh a veríme, že bude počas rokovaní zohľadnený,“ dodala Saková.

Výbory Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku a pre medzinárodný obchod minulý týždeň schválili návrh legislatívy, ktorá zakazuje dovoz ruského zemného plynu – potrubného aj skvapalneného (LNG) – od 1. januára 2026. Výnimky majú byť povolené pre existujúce krátkodobé zmluvy do 17. júna 2026 a dlhodobé zmluvy do 1. januára 2027, ak boli uzavreté pred 17. júnom 2025 a neboli pozmenené.

Ilustračná foto: TASR/AP

„Pevne verím, že Európsky parlament bude v nadchádzajúcich rokovaniach s Radou konštruktívny a nevynúti si ešte skoršie ukončenie dovozu ruského plynu ako v januári 2028,“ zdôraznila Saková. Ak sa teda do konca roka 2027 neskončí vojna na Ukrajine, Slovensko sa bude musieť s najväčšou pravdepodobnosťou pripraviť na drahšie energie. Pre Slovensko ide podľa Sakovej o veľmi citlivú tému, nielen politicky, ale hlavne ekonomicky.

„Dôvody sú dva. Po prvé, zabezpečenie fyzických dodávok plynu po tomto dátume. Po druhé vplyv na ceny energií pre naše domácnosti aj priemysel,“ podotkla. Ministerka pripomenula, že po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu sa Slovensko ocitlo na konci všetkých plynových trás.

„Ako vnútrozemská krajina teraz nemáme prístup k LNG terminálom, a aj napriek prepojeniam so susednými krajinami štátmi stále pretrvávajú kapacitné obmedzenia mimo nášho územia. To znamená, že po 1. januári 2028 môže byť dovoz plynu pre Slovensko z alternatívnych zdrojov limitovaný. Nariadenie REPowerEU môže mať vážne ekonomické dôsledky pre Slovensko v oblasti cien energií aj energetickej bezpečnosti preto sme dnes nemohli podporiť tento návrh,“ konštatovala Saková.

