Turisti sa kúpu v tatranských plesách či nelegálne prespávajú v prírode. Prípadov porušovania poriadku vraj pribúda

Ilustračná foto: TASR - Veronika Mihaliková

Jakub Baláž
SITA
Vo Vysokých Tatrách pribúdajú prípady porušovania Návštevného poriadku Tatranského národného parku a zákona o ochrane prírody a krajiny.

Strážcovia čoraz častejšie riešia nelegálne bivakovanie, pohyb mimo turistických značených chodníkov, kúpanie sa v plesách či dokonca lietanie dronom. Upozornila na to Správa Tatranského národného parku (TANAP) na sociálnej sieti, podľa ktorej v reakcii na tieto prípady jej profesionálni strážcovia spolu s dobrovoľnými strážcami zintenzívnili svoje kontroly vo vysokohorskom prostredí.

Slováci sa vybrali na kontrolu do terénu aj s kolegami z poľského Tatranského národného parku. „Uskutočnili sme s nimi cezhraničnú hliadku v oblasti Chalubinského vrát, Szpiglasowej Przełęczy a Liptovských múrov,“ uviedla správa slovenského národného parku. Počas spoločnej akcie skontrolovali niekoľko stoviek návštevníkov, pri porušení pravidiel udelili pokuty.

Až 90 percent priestupkov zaznamenali u obyvateľov Poľska. Najprísnejšie tresty postihli tých turistov, ktorí bivakovali na nepovolených miestach. Medzi priestupkami sa objavili aj prípady takzvaného čierneho vodcovstva na najvyššie tatranské štíty, ako je Gerlach, Satan či Lomnický štít. Strážcovia preto vyrážali do terénu už v skorých ranných hodinách, aby zachytili neoprávnený pohyb po národnom parku.

Zápasia s nedostatkom strážcov

Správa TANAP-u zdôrazňuje, že cieľom týchto kontrol nie je šikanovať návštevníkov, ale chrániť jedinečnú tatranskú prírodu a zároveň zvyšovať bezpečnosť samotných turistov.

Príroda Tatranského národného parku nie je kulisou pre „selfie“ ani prekážkovou dráhou na splnenie osobnej výzvy. Ide o citlivé a vzácne územie, ku ktorému je nutné pristupovať s rešpektom a úctou,“ pripomína. Pracovníci národného parku upozornili, že pravidlá, ktoré na jeho území platia, slúžia na ochranu horského prostredia, a to je mimoriadne zraniteľné.

Aj keď zápasíme s nedostatkom strážcov na také veľké územie, snažíme sa byť v teréne čo najčastejšie, aby sme dohliadli na dodržiavanie platných pravidiel,“ dodali.

