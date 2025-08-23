Bezpečnosť našich miest má byť v rukách Slovákov. Dankova SNS chce presadiť zmenu, týkať sa má obecnej polície

Zmenu chce presadiť cez novelu zákona o obecnej polícii, ktorú predložila do Národnej rady (NR) SR. Odôvodňuje to posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície.
„Bezpečnosť našich miest a obcí musí byť v rukách Slovákov. Je prirodzené, že ten, kto nosí uniformu obecnej polície, má byť občanom Slovenskej republiky. Ide o dôveru, stabilitu a spravodlivosť voči našim občanom. Tento návrh je jasným signálom, že SNS stojí vždy na strane Slovenska a našich ľudí,“ skonštatoval líder národniarov Andrej Danko.
SNS je presvedčená, že prijatie novely posilní bezpečnosť obyvateľov a upevní dôveru v obecné polície. „Tento krok zapadá do dlhodobej snahy SNS chrániť slovenských občanov, zachovávať suverenitu štátu a presadzovať stabilitu a poriadok v spoločnosti,“ dodala. Účinnosť novely navrhuje od 1. januára 2026.
