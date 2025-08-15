Trump z paluby Air Force One: Chcem vidieť rýchle prímerie, ak dnes nebude, nebudem spokojný

Americký prezident Donald Trump v piatok na palube špeciálu Air Force One na ceste do aljašského Anchorage na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uviedol, že úspechom preňho bude dohodnutie prímeria na Ukrajine.
Na novinársku otázku, čo zo stretnutia spraví úspešné, Trump odpovedal, že „nevie povedať, nič nie je vytesané do kameňa“. „Chcem určité veci. Chcem prímerie,“ doplnil.
„Chcem vidieť rýchle prímerie. Neviem, či to bude dnes, ale ak to nebude dnes, nebudem spokojný. Všetci hovoria, že to dnes nemôže byť, ale ja len hovorím, že chcem, aby prestalo zabíjanie,“ uviedol Trump a dodal, že do rokovaní sa zapojí aj Európa a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij.
Hrozí uvalením sankcií
Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.
