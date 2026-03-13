Trump varoval Irán, budú ďalšie útoky: Z Dubaja hlásili výbuchy, ulicami sa valí čierny dym

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Konflikt medzi USA a Iránom eskaluje.

Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social opäť pohrozil Iránu a naznačil, že na krajinu by mohli v priebehu dňa Spojené štáty znovu vo veľkej miere zaútočiť. Svoju účasť na tomto konflikte, ktorý už trvá takmer dva týždne, označil Trump za „veľkú česť“.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP. „Úplne ničíme teroristický režim Iránu, vojensky, ekonomicky a inak… Iránske námorníctvo je preč, ich letectvo už neexistuje, rakety, drony a všetko ostatné je zničené a ich vodcovia boli vymazaní z povrchu zeme,“ uviedol Trump v príspevku na Truth Social.

Ostré vyjadrenia prezidenta USA

„Máme bezkonkurenčnú palebnú silu, neobmedzené množstvo munície a veľa času – sledujte, čo sa s týmito vyšinutými sviniarmi dnes stane,“ vystríhal prezident. „Nevinných ľudí po celom svete zabíjali 47 rokov a teraz ich zabíjam ja, ako 47. prezident USA. Aká veľká česť to je!“ dodal Trump.

Foto: SITA/AP

Okolie iránskej metropoly Teherán a jeho okrajové oblasti zasiahli v piatok skoro ráno intenzívne letecké údery. Podľa AP nateraz nie je jasné, čo presne bolo cieľom týchto útokov. Konflikt na Blízkom východe začal 28. februára po americko-izraelských zásahoch v Iráne, ktorý v reakcii na to spustil útoky naprieč regiónom.

Výbuchy v Dubaji

Pravidelné údery hlásia aj ostatné štáty Perzského zálivu. Trosky zo zachyteného útoku zasiahli v piatok budovu v centre Dubaja, uviedla vládna mediálna kancelária po tom, ako mestom otriasli viaceré výbuchy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

„Úrady potvrdili, že trosky z úspešného zachytenia v malej miere poškodili fasádu budovy v centre Dubaja,“ oznámila mediálna kancelária na platforme X a dodala, že neboli hlásené žiadne zranenia. Spravodajca AFP informoval o veľkom výbuchu, ktorý otriasol viacerými budovami v meste a nad štvrťou v centre zanechal oblak čierneho dymu.

Protilietadlová obrana Spojených arabských emirátov (SAE) zachytila počas vojny na Blízkom východe už viac ako 1500 iránskych dronov a takmer 300 rakiet, uvádza AFP. Útoky v piatok v noci hlásila aj Saudská Arábia. Tamojšie ministerstvo obrany uviedlo, že zachytilo 12 dronov, ktoré vstúpili do vzdušného priestoru krajiny. Izrael zase informoval o raketách vystrelených smerom na jeho územie z Iránu.

Iránske štátne médiá na druhej strane potvrdili, že americké a izraelské útoky zasiahli v piatok časti Teheránu, kde sa v dôsledku výbuchov triasli budovy. Konflikt na Blízkom východe vyvolali zásahy USA a Izraela na Irán z 28. februára, na ktoré Teherán reagoval odvetnými útokmi v celom Perzskom zálive.

Prvá smrť francúzskeho vojaka

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok oznámil, že pri útoku v guvernoráte Arbíl v autonómnej oblasti Iracký Kurdistan zomrel jeden francúzsky vojak. Ide tak o prvú smrť príslušníka francúzskych síl vo vojne na Blízkom východe, ktorá sa začala po americko-izraelských útokoch na Irán na konci februára. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Foto: SITA/AP

Člen ozbrojených síl „zahynul za Francúzsko počas útoku v irackom regióne Arbíl,“ napísal Macron v príspevku na platforme X. Dodal, že pri incidente utrpelo zranenia niekoľko ďalších vojakov. Francúzska armáda len pár hodín predtým informovala, že pri dronovom útoku v Arbíle utrpelo zranenia šesť jej vojakov, ktorí sa „zúčastňovali na protiteroristickom výcviku s irackými partnermi“. Po incidente boli prevezení do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.

Vojaci z viacerých krajín, vrátane Talianska a Francúzska, cvičia v Irackom Kurdistane členov kurdských bezpečnostných síl v rámci medzinárodnej protidžihádistickej koalície vedenej USA, vysvetľuje AFP. Od vypuknutia vojny na Blízkom východe 28. februára sa v tomto regióne odohralo viacero útokov, ktoré sa pripisujú proiránskym frakciám.

