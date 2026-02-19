Trump si všimol virálnu debatu: Pochválil Macinku, Česko nazval úžasnou krajinou

Foto: Truth social/Donald Trump

Nina Malovcová
TASR
Český minister tvrdí, že prezident Trump reaguje na extrémy, Clintonová hovorí o ohrození hodnôt.

Prezident USA Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social pochválil českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku za jeho výkon v debate s Hillary Clintonovou. S ňou minister debatoval na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.

Debatu medzi ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom, ktorý pôsobí za hnutie Motoristé sobě, a bývalou šéfkou americkej diplomacie Hillary Clintonovou, ktorá sa konala počas víkendu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, si všimol aj prezident Donald Trump. Ten v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social ocenil výkon českého vicepremiéra.

„Skvelá práca v debate s Hillary Clintonovou na rôzne témy, vrátane jej absurdných názorov na rodovú problematiku,“ vyzdvihol Trump Macinku v príspevku. „Pozdravujte všetkých vo vašej úžasnej krajine!“ uzavrel šéf Bieleho domu.

Spor o Donalda Trumpa na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii

Podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku je postup amerického prezidenta Donalda Trumpa v USA reakciou na to, že sa v niektorých politických oblastiach zašlo až príliš ďaleko. Macinka to v sobotu povedal na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC), pričom s jeho názorom vyjadrila nesúhlas exministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová.

Foto: TASR/AP

TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz. Macinka vystúpil v panelovej diskusii, ktorá zakončila sobotný verejný program Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Spolu s ním na pódiu na tému rozkolu na Západe hovorila Clintonová, ako aj poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski, bulharský politológ Ivan Krastev a politológ Gladden Pappin z Maďarského ústavu medzinárodných záležitostí.

Výmena názorov medzi Macinkom a Clintonovou

„V prvom rade myslím, že ho naozaj nemáte rada,“ nechal sa počuť Macinka po tom, čo Clintonová hovorila o tom, že pozícia Trumpovej administratívy smerom k Ukrajine je hanebná. Americký prezident podľa nej spolu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zo situácie len profituje. „Zradil Západ, zradil Severoatlantickú zmluvu, zradil základné ľudské hodnoty,“ kritizovala Trumpa Clintonová.

„Viete, to je absolútna pravda,“ reagovala potom niekdajšia šéfka americkej diplomacie na Macinkove slová o tom, že Trumpa nemá rada. „Ale nejde len o to, že ho nemám rada. Nemám ho rada kvôli tomu, čo robí Spojeným štátom a svetu. A myslím si, že by ste mali poctivo pozrieť na to, či si myslíte, že z toho vzíde niečo dobré,“ podotkla.

Macinkova obrana Trumpovej politiky

„Myslím, že to, čo robí Trump v Amerike, je reakciou na to, že v niektorých politických oblastiach sa zašlo príliš ďaleko, príliš ďaleko od bežných ľudí, príliš ďaleko od reality,“ kontroval Macinka a spomenul v tejto súvislosti napríklad tzv. cancel culture či „woke“ ideológiu. „Nesúhlasím s rodovou revolúciou, s klimatickým alarmizmom … Myslím, že sú len dve pohlavia… A zvyšok je pravdepodobne sociálny konštrukt,“ pokračoval.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Ukrajina a otázka budúcnosti Západu

„Na Ukrajine ľudia umierajú na fronte, aby zachránili svoju slobodu, a vás trápia dve pohlavia?“ skočila Clintonová Macinkovi do reči. Macinka následne spochybnil tvrdenie, že Ukrajina bojuje „za našu budúcnosť“. „Predovšetkým Ukrajina bojuje za budúcnosť Ukrajiny, za slobodu Ukrajiny, za suverenitu a nezávislosť,“ povedal.

Dodal, že Západ by mal Kyjevu „samozrejme pomáhať“, zároveň sa ale domnieva, že časť ľudí na Západe sa podľa neho snaží pomoc zneužiť. Šéf českej diplomacie sa v debate niekoľkokrát názorovo stretol aj s poľským rezortným partnerom Sikorským, píšu Novinky.cz. Nezhodli sa napríklad v pohľade na konzervatizmus a progresivizmus a ich úlohu, ale ani v téme demokratickej legitimity niektorých inštitúcií Európskej únie.

