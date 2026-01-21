Trump sa rozprával o Grónsku so šéfom NATO. Vznikne dohoda o území, má to byť prínosné pre všetky strany

Americký prezident Donald Trump v stredu na svojej platforme Truth Social oznámil, že na základe stretnutia s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem vytvorili rámec budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.
Riešenie bude podľa jeho vlastných slov prínosné pre Spojené štáty a všetky členské krajiny Aliancie. Oznámil tiež, že neuvalí clá na niektoré európske štáty, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. februára, informuje TASR.
Správu aktualizujeme.
Odporúčané články
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku