Trump sa chce osobne podieľať na výbere budúceho lídra Iránu: Syn zabitého duchovného je „neprijateľnou voľbou“

Útok na Irán
Donald Trump požaduje, aby bol osobne zapojený do výberu budúceho iránskeho lídra.

Americký prezident Donald Trump požaduje, aby bol osobne zapojený do výberu budúceho iránskeho lídra. Syna zabitého iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, označil za „neprijateľnú“ voľbu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Chameneího syn je ľahká váha. Musím byť zapojený do vymenovania (nového lídra Iránu), ako v prípade Delcy,“ povedal Trump v rozhovore pre Axios s odvolaním sa na Venezuelu, kde s ním dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová spolupracovala pod hrozbou vážnych následkov po tom, ako Spojené štáty zosadili exprezidenta Nicolása Madura.

Modžtabá Chameneí, ktorý má 56 rokov, je podľa agentúry Reuters iránskym vedením považovaný za možného nového najvyššieho duchovného vodcu.
Alí Chameneí viedol islamskú republiku od roku 1989. Zahynul pri izraelskom leteckom útoku 28. februára, prakticky hneď na začiatku vojenskej operácie proti Iránu.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný vojenský zásah, pri ktorom okrem Chameneího zabili aj desiatky ďalších vysokopostavených iránskych predstaviteľov. Teherán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.

