Trump prekvapil Putina a dal mu nečakanú vec: Išlo o dôležitý odkaz od jeho manželky Melanie

Americký prezident Donald Trump odovzdal počas piatkového summitu v Anchorage na Aljaške do rúk ruského prezidenta Vladimira Putina list od svojej manželky Melanie. Išlo o osobný list týkajúci sa ťažkej situácie detí na Ukrajine a v Rusku, a predovšetkým osudu unesených detí, informuje v sobotu TASR podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na dvoch nemenovaných predstaviteľov Bieleho domu.
Presný obsah listu Melanie Trumpovej však predstavitelia napriek všetkému nepriblížili. Prvá dáma USA, ktorá sa narodila v Slovinsku, nebola prítomná na summite na Aljaške, pripomína stanica Sky News.
Putin tvrdí, že chráni deti
Ukrajina predtým označila únosy desaťtisícov ukrajinských detí do Ruska alebo na Ruskom okupované územia bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov za vojnový zločin, ktorý podľa dohôd OSN spĺňa definíciu genocídy. Moskva tvrdí, že deportáciami chráni zraniteľné deti tým, že ich odvedie z vojnovej zóny, píše Reuters.
Práve únosy týchto detí sú však napríklad dôvodom, prečo Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci 2023 na Putina a jeho komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú zatykač.
Ruský prezident Vladimir Putin pred odchodom zo summitu v americkom štáte Aljaška navštívil hroby sovietskych vojakov v meste Anchorage, informovala v sobotu agentúra DPA. Putin položil červené ruže k bielym kamenným krížom na Národnom cintoríne Fort Richardson, kde sú pochovaní aj sovietski piloti, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny pri preletoch amerických lietadiel určených pre spojenecký Sovietsky zväz.
Na spoločnom vystúpení s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyjadril vďačnosť za starostlivosť o vojenský cintorín. Zdôraznil, že spomienka na boj proti spoločným nepriateľom môže byť zdrojom spojenia aj v súčasných náročných podmienkach. Ruský prezident sa v Anchorage stretol aj s arcibiskupom ruskej pravoslávnej cirkvi na Aljaške Alexejom Traderom, ktorému daroval dve ikony.
