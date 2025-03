Trump je veľmi rozčúlený: Hnevá sa na Putina, toto chce urobiť, ak nedôjde k zastaveniu krviprelievania

Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že je „veľmi nahnevaný a rozčúlený“ z postoja ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý spochybňuje ukrajinské vedenie. Uviedol to v telefonickom rozhovore pre televíziu NBC News, v ktorom pohrozil aj clami na ruskú ropu, informuje o tom TASR podľa agentúry AFP.

Trump podľa francúzskej agentúry ostro zmenil svoj bežný tón k Rusku a povedal, že ho rozhnevalo, keď sa Putin začal navážať do dôveryhodnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Putin v piatok navrhol, aby Ukrajina prešla pod „dočasnú správu“ Organizácie Spojených národov s cieľom usporiadať na jej území „demokratické“ voľby, aby tak o mierovej dohode bolo možné rokovať už s novým vedením. Takýmto spôsobom sa podľa NBC Moskva pokúša o odstavenie Zelenského.

Televízia tiež pripomína, že Trump v minulosti Zelenského opakovane kritizoval. Povedal, že je „znechutený“ z toho ako pristupuje k vojne a nazval ho diktátorom s minimálnou podporou zo strany ukrajinskej verejnosti. Americký prezident ďalej v rozhovore pohrozil „sekundárnymi clami“ na ruskú ropu a povedal, že s Putinom plánuje hovoriť budúci týždeň.

Iránu pohrozil bombardovaním

„Ak sa s Ruskom nedokážeme dohodnúť na zastavení krviprelievania na Ukrajine a ak si budem myslieť, že za to môže Rusko, čo nemusí byť pravda… zavediem sekundárne clá na ropu, na všetku ropu pochádzajúcu z Ruska,“ povedal Trump v rozhovore. „To by znamenalo, že ak kupujete ropu z Ruska, nemôžete podnikať v Spojených štátoch,“ upresnil. Výška ciel by sa podľa amerického prezidenta pohybovala v rozmedzí od 25 do 50 percent.

Počas rozhovoru sa Trump vyjadril aj k Iránu. Krajine pohrozil „bombardovaním“ a „sekundárnymi clami“, ak neuzavrie s USA nukleárnu dohodu. „Ak neuzavrú dohodu, bude bombardovanie. Bude to bombardovanie, aké ešte nikdy nezažili,“ vyhlásil. Informoval tiež, že americkí a iránski predstavitelia „sa rozprávajú“. Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v sobotu odmietol priame rokovania s USA o nukleárnej dohode. Možnosť viesť nepriame rozhovory však nevylúčil.