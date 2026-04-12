Trump chce na Čínu uvaliť „ohromujúce“ clá: Peking nesmie Iránu poskytnúť vojenskú pomoc

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Donald Trump pohrozil Číne vysokými clami.

Prezident USA Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty uvalia na Čínu „ohromujúce“ clo vo výške 50 percent, ak by Peking poskytol vojenskú pomoc Iránu počas prímeria na Blízkom východe. „Ak ich pri tom prichytíme, dostanú 50-percentné clo, čo je ohromná, naozaj ohromná suma,“ povedal pre stanicu Fox News, píše TASR.

„Počúvam správy o tom, že Čína dodáva rakety odpaľované z ramena,“ povedal Trump, pričom zrejme odkazoval na správu stanice CNN, podľa ktorej Peking pripravuje dodávky prenosných protilietadlových systémov známych ako MANPADS. „Možno to na začiatku trochu robili, ale teraz si nemyslím, že by to robili,“ dodal.

CNN informovala, že americké spravodajské služby naznačujú, že Čína pripravuje dodávku nových systémov protivzdušnej obrany Iránu počas najbližších týždňov. Uviedli to pre ňu tri zdroje oboznámené so spravodajskými informáciami.

Foto: SITA/AP

Čína poskytovanie zbraní popiera

Hovorca čínskeho veľvyslanectva vo Washingtone na túto správu reagoval, že „Čína nikdy neposkytla zbrane žiadnej strane konfliktu, tieto informácie nie sú pravdivé. Vyzývame americkú stranu, aby sa zdržala nepodložených obvinení, škodlivého spájania súvislostí a senzáciechtivosti“.

Trump pritom už v pondelok 6. marca naznačil, že stíhačka F-15 zostrelená v predchádzajúcom týždni nad Iránom, bola zasiahnutá „ručnou, z ramena odpaľovanou tepelne navádzanou raketou“, pričom Teherán uviedol, že použil „nový“ systém protivzdušnej obrany. Nie je však jasné, či išlo o zariadenie čínskej výroby.

Ako uvádza CNN, čínske spoločnosti naďalej predávajú Iránu sankcionované technológie dvojitého použitia, ktoré mu umožňujú pokračovať vo výrobe zbraní a zlepšovať navigačné systémy. Priame dodávky zbraňových systémov zo strany čínskej vlády by však predstavovali novú úroveň podpory.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

