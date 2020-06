Tropické lesy miznú desivou rýchlosťou: Každých 6 sekúnd zmizne plocha veľká ako futbalové ihrisko

Staršie tropické lesy, ktoré sú bohatými zdrojmi kyslíka, miznú naďalej desivou rýchlosťou, ukazujú satelitné zábery. V roku 2019 zmizla každých šesť sekúnd pôvodná zalesnená oblasť s veľkosťou futbalového ihriska.

Vyplýva to zo štúdie University of Maryland, ktorá skúmala oblasti so stromami vyššími ako päť metrov.

Brazília sa pritom na celkovej strate podieľala až jednou tretinou, čo je pre krajinu najviac za posledných 13 rokov, s výnimkou požiarov v rokoch 2016 a 2017. Naopak, Indii a Konžskej demokratickej republike sa podarilo straty stromov zredukovať. Austrália naproti tomu zaznamenala po rozsiahlych lesných požiaroch v roku 2019 až šesťnásobne vyššie straty.

Okrem toho, že sú masívnymi zdrojmi kyslíka, pôvodné tropické dažďové pralesy a ich často stovky až tisícky rokov staré stromy poskytujú tiež domov najrôznejším druhom zvierat, napríklad tigrom či orangutanom.

Štúdia zistila, že takéto tropické oblasti vlani prišli o 11,9 milióna hektárov lesného porastu, z toho 3,8 milióna v starších, pôvodných oblastiach. Ide tak o tretiu najvyššiu stratu pôvodných stromov od roku 2000 a mierny nárast v porovnaní s rokom 2018.

„Úroveň miznutia stromov, ktorej sme boli svedkami v roku 2019, je neakceptovateľná,“ upozornila v tejto súvislosti Frances Seymourová z neziskovej organizácie World Resources Institute (WRI). Ako jeden z dôvodov uviedla skutočnosť, že dnes už vieme, ako takémuto vývoju predísť. Ak je totiž politika vlád zodpovedná a posilňuje príslušné zákony, miznutie lesov sa spomalí, skonštatovala.