Vedci sa obávajú zombie požiarov. Na Sibíri zrejme horelo aj cez zimu, očakáva sa ďalšie leto v plameňoch

Minuloročná sezóna lesných požiarov za severným polárnym kruhom postavila vedcov do pozoru. Horelo na rozsiahlych územiach Sibíri, v Grónsku aj na Aljaške. Odborníci teraz varujú, že tento rok to môže byť ešte horšie. Počas zimy totiž v Arktíde s veľkou pravdepodobnosťou horeli takzvané „zombie požiare“.

Požiare za 66. rovnobežkou v oblasti Arktídy nie sú počas letného a suchého obdobia ničím výnimočným. Nevídaným môže byť iba ich rozsah. Po minuloročnej sezóne, kedy sa rozsiahle požiare rozhoreli na Sibíri, Aljaške aj v Grónsku, teraz vedci z európskeho centra pre monitorovanie atmosféry Copernicus (CAMS) varujú pred ďalšou extrémnou sezónou požiarov.

Vedci pred požiarmi v Arktíde varujú na základe dvoch dôležitých faktorov. Tým prvým je skorý príchod neobvykle teplej jari. Od januára do apríla bolo v Rusku o 6°C teplejšie ako uvádzajú historické priemery. Klimatológ Robert Rohde z inštitútu v Berkeley ešte v polovici mája toto obdobie označil za celosvetovo najväčšiu klimatickú anomáliu v histórii.

January to April, Russia averaged nearly +6.0 °C (+11 °F) above historical norms. That’s one hell of a „mild winter“.

That’s not only a new record anomaly for Russia. That’s the largest January to April anomaly ever seen in any country’s national average.

— Robert Rohde (@RARohde) May 19, 2020