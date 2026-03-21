„Trochu hnusné, ale neviem to prestať jesť“: Návštevníčka ochutnala v Česku ikonické jedlo

K českým dobrotám neodmysliteľne patria Olomoucké tvarůžky resp. syrečky. Svojou arómou však dokážu človeka zdvihnúť zo stoličky a vyhnať z miestnosti. Návštevníčka zo zahraničia ich ochutnala a jej reakcia ľudí pobavila.
Dobrota, alebo zbraň hromadného ničenia?
„Čo presne vlastne jem?“ pýta sa autorka príspevku na Reddite. Dodáva, že to nepôsobí ako bežný syr. „Je to trochu hrozné, ale neviem to prestať jesť,“ vysvetľuje. Otázka vyvolala humorné reakcie. Časť „je to trochu hrozné, ale neviem to prestať jesť“, ju podľa komentujúceho oprávňuje zažiadať o české občianstvo. Vraj dokonale pochopila podstatu Olomouckých syrečkov.
Jeden z používateľov chváli tento pokrm ako kúsok neba, hoci trochu zapáchajúci. „Tak trochu hrozné“ je podľa ďalších ten najlepší a najpresnejší popis tejto dobroty, aký kedy videli. „Kto zje celé balenie, musí mať korene v Česku. Buď to miluješ, alebo to nenávidíš,“ píše sa v jednom z komentárov. „Národný poklad,“ súhlasia niektorí a ďalší dodávajú, že je to to najlepšie, čo česká kuchyňa ponúka.
Dozvedáme sa, že v istej českej krčme sa kedysi podávali vyprážané Olomoucké syrečky, avšak pod názvom „dych mŕtvej milenky“. Nie div, že ich niektorí prirovnávajú k zbrani hromadného ničenia.
What exactly am I eating here?
u/bipedwithoutfeathers
czech
Skúste ich dať na pizzu
„Je to hnijúci syr. Plný bielkovín a zápachu. Chápem tvoju nezvládnuteľnú túžbu a bolesť,“ píše s humorom jeden z komentujúcich, hoci ďalší upozorňuje, že z technického hľadiska to ani nie je syr, ale fermentovaný tvaroh, ako napovedá aj český názov.
Samozrejme, v komentároch sa objavilo aj mnoho receptov a odporúčaní. Niektorí natierajú syrečky na chlieb, k tomu pridajú cibuľu alebo papriku. Ďalší si ich pridávajú napríklad do cesnakovej polievky. „Rád si ho dávam na pizzu, na druhú časť zas dám nivu,“ priznáva v komentároch gurmán.
Ďalší odporúčajú syrečky pred konzumáciou vybrať z chladničky a nechať ich v izbovej teplote niekoľko hodín, ba dokonca aj dní. Budú zapáchať ešte viac, no vraj ich ešte viac nebudete vedieť prestať jesť. Údajne je to mimoriadne návykové. Dozvedáme sa, že obal z nich sa dá ukryť aj v domácnosti človeka, ktorého nemáte v láske.
