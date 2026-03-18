Obchod pátra po zákazníkoch: Za účet zaplatili, no neúspešne. Ľudí to rozhnevalo

Kto pracoval s pokladnicami, vie, že občas dôjde k chybe, z ktorej vstávajú vlasy dupkom všetkým zúčastneným. K nemilej situácii došlo aj v obchode, ktorý teraz pátra po istých zákazníkoch. Ľuďom sa to ale nepozdáva.
Platba neprešla, obchod pátra po zákazníkoch
„Hľadajú sa poctiví zákazníci,“ začína online pátranie český obchod zameraný na potreby pre psíkov. „Stala sa nám jedna nepríjemná vec… V priebehu dňa nám vypadlo spojenie na termináli a až neskôr sme si všimli, že nám jedna platba neprebehla,“ vysvetľuje na sociálnej sieti.
Obchod popisuje, že hľadá konkrétny pár a popísal, akého psíka vlastní a čo a kedy presne nakupoval. „Veríme, že si všimnú, že im platba z účtu nebola strhnutá a ozvú sa nám,“ dodáva. Uvedomuje si, že chyba bola na strane obchodu, nie na strane zákazníka, verí však, že dobrí ľudia ešte nevymreli. Pod príspevkom sa roztrhlo vrece s komentármi a svoj názov vyjadrili stovky ľudí.
Viacerí priznávajú, že ak by zaplatili a dostali by účtenku, vskutku by si doma neskôr nevšimli, že im platba z účtu neodišla. Nie každý ale s týmto názorom súhlasí. Niektorí si myslia, že človek by mal mať podrobný prehľad o dianí na svojom účte a všetko riadne kontrolovať.
Ľudia vinia obchod
„Mám skúsenosť, že obsluha alebo predavač čaká, či platba prebehne a vytlačí sa doklad, ja ako zákazník čakám, poviem, že ďakujem, a idem preč,“ nerozumie ďalší z komentujúcich.
Ozvala sa aj používateľka sociálnej siete, ktorá núka pohľad z opačného uhla. „Keď u nás zákazník odíde od pokladnice, na neskoršie reklamácie sa neprihliada. Keď urobím chybu ja ako pokladník, tak to jednoducho zaplatím zo svojho,“ vysvetľuje. Dodáva, že za chyby sa platí a hanbila by sa hľadať zákazníkov na Facebooku.
Ozývajú sa ďalší, ktorí trvajú na tom, že je to problém toho, kto obsluhoval kasu. Jeden z komentujúcich priznáva, že sa mu niečo podobné už stalo. Radí kontaktovať banku, ktorá by mala byť schopná zákazníka kontaktovať.
Časť ľudí má na situáciu svojský názor a obchod obviňuje z toho, že „žobre“ a „otravuje“ zákazníkov. Iní ale majú viac pochopenia a empatie a priznávajú, že ak by boli zákazníkmi v podobnej situácii, do obchodu by sa vrátili, aby platbu riadne uhradili.
