Brit navštívil Bratislavu: Toto sú podľa neho jedlá, ktoré musí ochutnať každý skôr, ako zomrie, za toto by ho vraj zatkli

Pri pomyslení na slovenskú kuchyňu si možno aj vy spomeniete na ikonické bryndzové halušky či pirohy. Tie ale nie sú každému po chuti. Pozrite sa, čo si o nich myslí britský turista a ktoré jedlá by podľa neho mal ochutnať na Slovensku každý.
Toto je jeho favorit
Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo si britský turista, ktorého ľudia na Instagrame poznajú pod menom jack_ofalljourneys, kúpil v Bratislave po tom, ako do ulíc vyrazil s 10-eurovou bankovkou. Nevynechal trdelník či pivo a kúpil si aj suvenír v podobe pohľadníc.
Zdá sa, že slovenské pivo mu naozaj zachutilo. Vo svojom ďalšom videu ho totiž zaradil medzi dobroty, ktoré na Slovensku musí ochutnať každý skôr, ako zomrie. Ako prvú zaradil na zoznam krémovú cesnačku s hromadou roztopeného syra vo veľkej chlebovej mise. Je to vraj jeho absolútny favorit a nikdy nebol viac sýty, ako keď ju dojedol.
Čo si myslí o bryndzových haluškách?
Na druhom mieste sa ocitlo lokálne varené slovenské pivo. Je podľa neho ľahké, chutné a podľa jeho slov je to očividne niečo, čo Slováci milujú. Na poslednej, tretej priečke je podľa Jacka národné jedlo Slovákov, a to bryndzové halušky. Hneď v úvode skonštatoval, že sa ani nebude pokúšať správne to vysloviť. V komentároch s humorom dodal, že by ho pravdepodobne niekto za to prišiel zatknúť.
Halušky vraj boli podľa neho trochu kyslé, no ak sa niekedy turista ocitne na Slovensku, jednoznačne stojí za to ochutnať ich. Viacero Jackových fanúšikov sa v komentároch ozvalo, že jedlá, ktoré ukázal, vyzerajú naozaj lákavo. Zaujala ich najmä cesnačka. Vraj by toho obetovali veľa, len aby ju mohli ochutnať.
Jeden z komentujúcich píše, že potrebuje ochutnať všetko, ideálne okamžite. Ďalší zas považuje bryndzové halušky za naozaj fascinujúce. Jeden z fanúšikov zas píše, že síce nie je Slovák, no Jack podľa neho vynechal veľmi dôležitú vec, a to vyprážaný syr.
