Brit navštívil Bratislavu: Toto sú podľa neho jedlá, ktoré musí ochutnať každý skôr, ako zomrie, za toto by ho vraj zatkli

Foto: Instagram/ jack_ofalljourneys

Petra Sušaninová
Stojí slovenská gastronómia naozaj za to?

Pri pomyslení na slovenskú kuchyňu si možno aj vy spomeniete na ikonické bryndzové halušky či pirohy. Tie ale nie sú každému po chuti. Pozrite sa, čo si o nich myslí britský turista a ktoré jedlá by podľa neho mal ochutnať na Slovensku každý.

Toto je jeho favorit

Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo si britský turista, ktorého ľudia na Instagrame poznajú pod menom jack_ofalljourneys, kúpil v Bratislave po tom, ako do ulíc vyrazil s 10-eurovou bankovkou. Nevynechal trdelník či pivo a kúpil si aj suvenír v podobe pohľadníc.

Zdá sa, že slovenské pivo mu naozaj zachutilo. Vo svojom ďalšom videu ho totiž zaradil medzi dobroty, ktoré na Slovensku musí ochutnať každý skôr, ako zomrie. Ako prvú zaradil na zoznam krémovú cesnačku s hromadou roztopeného syra vo veľkej chlebovej mise. Je to vraj jeho absolútny favorit a nikdy nebol viac sýty, ako keď ju dojedol.

Čo si myslí o bryndzových haluškách?

Na druhom mieste sa ocitlo lokálne varené slovenské pivo. Je podľa neho ľahké, chutné a podľa jeho slov je to očividne niečo, čo Slováci milujú. Na poslednej, tretej priečke je podľa Jacka národné jedlo Slovákov, a to bryndzové halušky. Hneď v úvode skonštatoval, že sa ani nebude pokúšať správne to vysloviť. V komentároch s humorom dodal, že by ho pravdepodobne niekto za to prišiel zatknúť.

Foto: Backpack Foodie, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Halušky vraj boli podľa neho trochu kyslé, no ak sa niekedy turista ocitne na Slovensku, jednoznačne stojí za to ochutnať ich. Viacero Jackových fanúšikov sa v komentároch ozvalo, že jedlá, ktoré ukázal, vyzerajú naozaj lákavo. Zaujala ich najmä cesnačka. Vraj by toho obetovali veľa, len aby ju mohli ochutnať.

Jeden z komentujúcich píše, že potrebuje ochutnať všetko, ideálne okamžite. Ďalší zas považuje bryndzové halušky za naozaj fascinujúce. Jeden z fanúšikov zas píše, že síce nie je Slovák, no Jack podľa neho vynechal veľmi dôležitú vec, a to vyprážaný syr.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čech navštívil najbizarnejší hotel: Šokoval ho zákaz vychádzania, mreže na oknách, ale aj raňajky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac