Tretina Dankových voličov verí, že Zem je plochá: Absurdné teórie sú u Slovákov na vzostupe. Môže za to táto vec

S úvahou, že by Zem mohla byť plochá, pracuje 34 percent občanov Slovenska. Vyplynulo to z prieskumu agentúry SCIO v spolupráci s portálom Rozhovory so Šimonom. Ako prieskum ukázal, podľa 66 percent respondentov sú úvahy o plochej Zemi nezmyselné.

Takmer 15 percent opýtaných má blízko k stotožneniu sa s úvahou o tom, že Zem je plochá. Agentúra spresnila, že najviac sa k tejto úvahe prikláňajú sympatizanti Slovenskej národnej strany, a to 32,4 percenta. „Zaujímavosťou je, že na jednoznačnú guľatosť Zeme verí menej ako polovica (49,4 %) respondentov vo veku 18-29 rokov,“ doplnila agentúra, ktorá vykonávala prieskum od 28. apríla do 2. marca na vzorke tisíc respondentov.

Úpadok vzdelávania a sila sociálnych sietí

Podľa lekára a politického komentátora Šimona Žďarského, ktorý na prieskume spolupracoval, sú tieto čísla dôkazom úpadku vzdelávacieho systému na Slovensku. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že takmer polovica občanov Slovenska verí, že slintačka a krívačka mohla byť „trestom z Bruselu“.

S touto úvahou je stotožnených takmer 47 percent dospelých občanov Slovenska. Podľa analytika agentúry SCIO Martina Klusa to svedčí o obrovskej sile sociálnych sietí a konšpiračných médií, ktoré pracujú s takýmto naratívom. Podobne sa dá podľa Klusa vnímať aj výsledok prieskumu, ktorý hovorí o tom, že 56 percent respondentov považuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19 za viac či menej škodlivé.

Očkovanie považuje za prospešné len 17 percent ľudí

Len 17 percent ho označilo za jednoznačne prospešné. Žďarský v tomto smere vidí ako problém aj vyjadrenia splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára (SNS).

„Ak je prospešnosť očkovania opakovane a nevyberaným spôsobom spochybňovaná priamo vládnym splnomocnencom, nad ktorým drží pevnú ochrannú ruku samotný predseda vlády Robert Fico, tak sa týmto číslam nemôžme čudovať,” doplnil Žďarský a poukázal aj na veľký kontrast, keď pri záchrane dobytka predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) hovorí o potrebe dôverovať odborníkom, no naopak, úplne vyvracia autoritu liekových agentúr a odborníkov pri očkovaní proti COVID-19.