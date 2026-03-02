Tretí deň vojny: NATO sa nezapojí do bojov, Irán nesmie vlastniť jadrové zbrane, hovorí Rutte

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Mark Rutte tvrdí, že Teherán prichádza o schopnosť vyvíjať jadrové zbrane.

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v pondelok pochválil USA a Izrael za vojenský zásah proti Iránu, v dôsledku ktorého Teherán podľa neho stráca schopnosť získať jadrové zbrane a balistické rakety. Rutte podľa agentúry Reuters zároveň uviedol, že Aliancia ako taká sa do úderov nezapojí.

Informuje o tom TASR. „Je veľmi dôležité, čo Spojené štáty spolu s Izraelom robia, lebo odstraňujú a oslabujú schopnosť Iránu získať jadrové zbrane a balistické rakety,“ povedal Rutte pre nemeckú televíziu ARD v Bruseli.

USA a Izrael pokračujú v útokoch

USA a Izrael od soboty podnikajú útoky na Irán s deklarovaným cieľom zabrániť mu získať jadrovú zbraň a zlikvidovať hrozbu, ktorú podľa nich predstavuje tamojší režim. Teherán v odvete udrel na Izrael a ďalšie štáty na Blízkom východe a v Perzskom zálive. Doteraz americká armáda podľa Washingtonu zabila takmer 50 vysokopostavených členov iránskeho vedenia vrátane najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

Foto: SITA/AP

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že cieľom vojenskej operácie je okrem zničenia raketového programu a námorníctva Iránu zaistiť, aby nemohol ďalej „vyzbrojovať, financovať a riadiť teroristické armády mimo svojich hraníc“. Šéf NATO povedal, že Aliancia nemá „absolútne“ žiadne plány akokoľvek sa zapojiť alebo podieľať na americko-izraelských útokoch.

Niektoré štáty pomáhajú, iné sa odmietli zapojiť

Jednotlivé členské štáty ale podľa neho „robia čo môžu,“ aby umožnili Spojeným štátom a Izraelu pokračovať v zásahu. Britský premiér Keir Starmer v nedeľu uviedol, že vyhovel žiadosti Spojeným štátom využívať britské základne na „obranné“ útoky proti Iránu napriek pôvodne odmietavému postoju, za ktorý ho Trump kritizoval. Situáciu ale podľa premiéra zmenili iránske odvetné údery.

„Aby bolo jasné, využívanie britských základní je obmedzené na dohodnuté obranné účely, nezúčastňujeme sa na amerických a izraelských ofenzívnych útokoch,“ povedal v pondelok Starmer poslancom dolnej komory britského parlamentu. Na vojenských akciách proti Iránu sa odmietli podieľať napríklad Španielsko a Nemecko.

