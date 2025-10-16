Trenčín čaká nová éra: Dlhoročný primátor Rybníček už nebude kandidovať v komunálnych voľbách, oznámil aj novinku

Foto: SITA/Tomáš Somr

Nina Malovcová
TASR
Richard Rybníček končí vo funkcii primátora Trenčína.

Trenčiansky primátor Richard Rybníček sa nebude v najbližších komunálnych voľbách uchádzať o primátorský post. Informoval o tom na svojom profile na sociálnej sieti.

„Po 16 rokoch vo funkcii primátora cítim, že je čas urobiť krok späť, oddýchnuť si a nechať priestor novým ľuďom. Politika totiž nemá byť živnosť, ale služba. Pre mňa bolo vedenie mesta vždy viac než len práca, bolo to osobné poslanie. Nadväzoval som aj na odkaz svojho otca, ktorý bol v Trenčíne známy a vážený. Pokora a úcta k mestu boli tým, čo ma po celé roky hnalo vpred,“ uviedol Rybníček.

Trenčín podľa Rybníčka stojí na pevných nohách

Ako dodal, Trenčín dnes stojí pevne na nohách, má silnú komunitu a veľký potenciál. Zdôraznil potrebu silnej komunálnej politiky. „Ako človek Novembra ’89 žijem vo viere v slobodu, demokraciu a našu príslušnosť k civilizovanému západnému svetu. Dnes mi záleží na tom, aby tieto hodnoty nezanikli,“ zdôraznil Rybníček s tým, že svoje skúsenosti a pohľad na krajinu bude zverejňovať v pravidelných podcastoch na sociálnej sieti.

