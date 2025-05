Traja zamrznutí sú v top forme: Teploty stúpnu, no netešte sa. Valí sa na nás ďalší studený front, prinesie takéto počasie

Máj sa zvyčajne spája s prvými teplými večermi, rozkvitnutými záhradami a stabilným jarným počasím. Tento rok to však vyzerá inak. Traja zamrznutí sa prihlásili o slovo skôr, než býva zvykom, a nechystajú sa tak skoro odísť. Bonifác má sviatok práve dnes a zdá sa, že svojej povahe nezostal nič dlžný. Počasie v najbližších dňoch navyše pripomenie aprílovú premenlivosť, ktorá preverí nervy aj trpezlivosť.

Ako informoval portál iMeteo.sk, chladný ráz počasia sa u nás drží už viac ako týždeň. Denné maximá len zriedkavo dosahujú hodnoty typické pre druhú májovú dekádu, a čo je ešte vážnejšie, nočné teploty klesajú až pod bod mrazu. Prízemné mrazy zasahujú aj nížiny, kde už mali panovať výrazne vyššie hodnoty. Úroda naprieč Slovenskom tak čelí opakovaným škodám.

Dnešok prinesie záblesk jari, no len na krátko

Dnešok nám prinesie mierne oteplenie, ktoré by sme si mali vychutnať, pretože nebude trvať dlho. Po chladnej noci, kedy teploty v niektorých údoliach klesli až k mínus jednému stupňu a prízemný mráz sa objavil aj v nížinách, sa cez deň oteplí. Zasahuje k nám výbežok vyššieho tlaku vzduchu, no ten postupne slabne. Súčasne sa k Slovensku približuje teplý front, ktorý postupuje cez Pobaltie a Poľsko.

Obloha tak bude polojasná až oblačná, na severe a východe prevažne zamračená. Na niektorých miestach, najmä na severe, sa môžu vyskytnúť slabé prehánky alebo dážď. Vo vysokohorských oblastiach stále hrozí sneženie. Celkové množstvo zrážok by však malo zostať nízke, do dvoch milimetrov dažďa alebo do dvoch centimetrov snehu.

Denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na Orave, Liptove a v Prešovskom kraji sa očakáva maximálne okolo šestnásť. Vietor bude fúkať prevažne západný, s rýchlosťou päť až dvadsať kilometrov za hodinu. Pocitovo tak môže byť miestami chladnejšie, najmä ak sa spojí s hustejšou oblačnosťou.

V noci na štvrtok príde ďalšia zmena

Najvýraznejšou zmenou bude nadchádzajúca noc. Vďaka prúdeniu teplejšieho vzduchu sa teploty výrazne zdvihnú. Nočné minimá klesnú len na dvanásť až sedem stupňov, v dolinách do piatich. To znamená, že prízemný mráz sa už vo štvrtok ráno neočakáva. Ranné a dopoludňajšie hodiny vo štvrtok budú príjemne teplé, ale nezostanú tak dlho.

Už popoludní sa začne ochladzovať. Nad karpatskú a alpskú oblasť totiž postúpi od severu studený front, ktorý bude súvisieť s tlakovou nížou nad Bieloruskom. Tá sa bude ďalej prehlbovať a za ňou začne prúdiť ďalší studený vzduch.

Štvrtok tak bude celkovo oblačný, miestami až zamračený. V priebehu popoludnia sa oblačnosť začne postupne zmenšovať, no na viacerých miestach sa treba pripraviť na dážď, prehánky a vo vysokých polohách aj na sneženie. Nie sú vylúčené ani búrky, najmä v oblastiach, kde sa stretne teplý a studený vzduch. Denná teplota vo štvrtok sa bude pohybovať v rozmedzí 15 až 20 stupňov, no na severe a východe to bude len desať až pätnásť. Počas dňa bude teplota postupne klesať.

Stabilné jarné počasie je v nedohľadne

Aj keď sa to nezdá, polovicu mája máme prakticky za sebou. Teplé a stabilné jarné počasie však zostáva len na predpovedných mapách, kde sa jeho nástup neustále posúva. Výkyvy, aké by sme očakávali v apríli, nás tak budú sprevádzať aj naďalej. Ak sa vám teda zdá, že jar mešká, nemýlite sa. A keď sa zajtra zobudíte do dažďa, vetra či sneženia na horách, spomeňte si, že Bonifác a jeho kalendároví kamoši sa rozhodli pobudnúť s nami dlhšie.