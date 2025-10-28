Traja Slováci môžu výskať od radosti: V lotérii vyhrali krásne sumy peňazí, jeden však nemusel trafiť ani jedno výherné číslo

V pondelok sa jednému zo slovenských hráčov splnil sen, ktorý by si prial zažiť snáď každý. V novej číselnej lotérii VŠETKO ALEBO NIČ od spoločnosti TIPOS vyhral neuveriteľných 100 000 eur, aj keď netrafil ani jedno číslo.
O výnimočnej výhre informovala národná lotériová spoločnosť TIPOS, podľa ktorej ide už o šiestu výhru v tejto sume od spustenia lotérie 6. októbra. Novinka si medzi hráčmi rýchlo získava obrovskú popularitu, pretože v nej môže výhra prísť aj vtedy, keď sa vám zdá, že ste prehrali úplne všetko.
Na výhru mu stačila čistá smola
Hráč uzatvoril svoju stávku online cez portál eTIPOS.sk, kde si vyplnil vlastné čísla a stávku si predplatil na sedem žrebovaní. Do hry vložil 10,50 eura a jeho šťastie sa zlomilo v poslednom žrebovaní, ktoré pripadlo na 27. októbra.
Neuhádol totiž ani jedno z vyžrebovaných čísel, no namiesto sklamania prišla obrovská radosť. V lotérii VŠETKO ALEBO NIČ sa výhra 100 000 eur udeľuje nielen tým, ktorí trafia všetky čísla, ale aj tým, ktorí netrafia žiadne.
Princíp lotérie VŠETKO ALEBO NIČ je jednoduchý a prekvapivo napínavý. V osudí sa nachádza 22 čísel od 1 do 22 a každý deň sa vyžrebuje 11 z nich. Hráči, ktorí trafia všetky, vyhrávajú hlavnú výhru vo výške 100 000 eur. Rovnakú sumu získajú aj tí, ktorí netrafia ani jedno.
Cena jednej stávky je 1,50 eura a na jednom tikete sa nachádza desať hracích polí. Stávku je možné predplatiť aj na viac žrebovaní vopred a do hry sa dá zapojiť osobne na predajných miestach, cez aplikáciu, SMS alebo online cez eTIPOS.sk.
Šesť výhier za necelý mesiac
Od spustenia lotérie 6. októbra pribudlo už šesť výhier vo výške 100 000 eur. Tri z nich získali hráči, ktorí trafili všetkých 11 čísel, a ďalší traja tí, ktorí neuhádli ani jedno. TIPOS tak ukazuje, že šťastie niekedy prichádza práve vtedy, keď to človek najmenej čaká.
EXTRA VÝPLATA rozdala ďalších 30 000 eur
V ten istý deň sa z výhry tešili aj dvaja hráči lotérie EXTRA VÝPLATA, ktorí uspeli v druhom poradí. Každý z nich vyhral 15 000 eur. Jeden z tiketov bol uzatvorený v Bratislavskom kraji, druhý v Košickom. Obaja správne uhádli čísla 13, 15, 17, 23, 25 a 26, no nezhodovali sa im powerballové čísla.
Vďaka tomu získali výhru v druhom poradí, ktorá sa im bude vyplácať počas jedného roka vo forme mesačných splátok po 1 250 eur. Lotéria EXTRA VÝPLATA je prvá anuitná číselná hra na Slovensku, v ktorej sa nehrá o kumulujúci sa jackpot, ale o garantované výhry vyplácané postupne. Hlavná výhra v prvom poradí dosahuje až 480 000 eur.
