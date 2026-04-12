Tragédia: Zrážku dvoch vetroňov vo Veľkej Fatre neprežil jeden z pilotov

Zrážku dvoch vetroňov v nedeľu v ťažko dostupnom teréne nad vrchom Borišov vo Veľkej Fatre v okrese Martin neprežil jeden z pilotov. Ide o občana Poľska. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
V jednom z vetroňov sa podľa nej nachádzal občan Poľskej republiky a občan Českej republiky, v druhom občan Rakúska, ten sa pri nehode nezranil.
Na mieste zasahovala posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport-Europe (ATE) z Banskej Bystrice. Hovorkyňa ATE Zuzana Hopjaková pre TASR uviedla, že muž českej národnosti utrpel zranenie hlavy a dolnej končatiny, bol pri vedomí, ďalší muž zraneniam podľahol.
Piloti sa zúčastňujú na medzinárodnej súťaži v bezmotorovom lietaní FCC gliding, ktorá sa začala v nedeľu na letisku v Prievidzi a zúčastňuje sa na nej niekoľko desiatok pilotov vetroňov z viacerých krajín. Vedúci letovej prevádzky letiska v Prievidzi Ľuboš Jánošík nehodu pre TASR potvrdil. Nedeľné disciplíny organizátori v nadväznosti na nehodu podľa neho zrušili.
