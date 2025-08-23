Tragédia na južnom Slovensku: Muž chcel pomôcť uviaznutému jeleňovi, pri snahe o jeho záchranu prišiel o život

V obci Muľa, ktorá sa nachádza v okrese Veľký Krtíš na južnom Slovensku, sa stala tragédia. Podľa zverejnených informácií sa tu na jeden z pozemkov zatúlal jeleň, ktorý sa zamotal do oplotenia v blízkosti rodinného domu. Zver sa snažil zachrániť tamojší majiteľ, no jeho snaha mala nešťastný koniec.
Na prípad upozornil portál noviny.sk, podľa ktorého mala vysoká lesná zver 50-ročného muža pichnúť do slabín. Na miesto boli privolaní aj leteckí záchranári, ani tí už však nedokázali tragédiu odvrátiť.
„Podľa dostupných informácií pri nešťastnom pohybe jeleňa došlo k zásahu jednej z hlavných tepien dolnej končatiny, čo spôsobilo masívne krvácanie a následné zastavenie obehu,“ uviedli leteckí záchranári na sociálnej sieti.
