Tragédia, ktorá otriasla Slovenskom, ide pred súd: Vieme, kedy sa začne proces v kauze vrážd na gymnáziu

Foto: TASR/Veronika Mihaliková, Polícia SR - Prešovský kraj (úprava redakcie)/T

Nina Malovcová
SITA
Útok nožom na gymnáziu
Proces v prípade tragédie na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi má prvý termín.

Súdny proces v kauze vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zo začiatku roku 2025 začne na Špecializovanom trestnom súde 13. apríla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vo veci vytýčil aj ďalší termín pojednávania na 17. apríla.

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal na ŠTS obžalobu v tejto veci v januári tohto roku pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy.

Spis má takmer štyritisíc strán

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v januári informoval, že spis pripojený k obžalobe pozostáva z desiatich zväzkov o rozsahu 3 830 strán a početných vecných dôkazov. Doplnil, že v spise je aj 16 znaleckých posudkov, a to z oblastí toxikológie, daktyloskopie, biológie, mechanoskopie, trasológie, informatiky, zdravotníctva a farmácie, psychiatrie a psychológie.

Foto: TASR – Veronika Mihaliková

Obžalovaný Samuel S. vstúpil 16. januára 2025 do budovy gymnázia v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok. Podľa medializovaných informácii bol oblečený v čiernom oblečení a v batohu mal prichystaný čierny taktický nôž. Jeho kroky smerovali do riaditeľne, pretože mal absolvovať komisionálne skúšky.

Zabil učiteľku aj študentku

Keďže si údajne myslel, že ho zástupkyňa riaditeľa školy, 51-ročná Mária, ide pre problémové správanie zo školy vylúčiť, niekoľkými ranami ju dobodal. Následne zavraždil aj 18-ročnú študentku Alenu. Samuel zaútočil aj na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru. Tá utrpela stredne ťažké poranenia. Samuel S. je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
