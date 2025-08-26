Toto na palube lietadla počuť nechcete: Desiatky cestujúcich museli vystúpiť, pilot ich poslal preč z paluby

Foto: Facebook/British Airways

Nina Malovcová
Vo Florencii poslali desiatky cestujúcich z lietadla späť na letisko.

Predstavte si, že nastúpite do lietadla, usadíte sa, letušky už pripravujú bezpečnostnú inštruktáž a zrazu pilot oznámi, že niekoľko desiatok cestujúcich musí okamžite vystúpiť. Presne toto sa stalo ľuďom vo Florencii, keď horúčavy spravili lietadlo príliš ťažkým na štart.

Ako informoval portál The Sun, incident sa odohral 11. augusta počas horúčav, keď sa teploty v Taliansku vyšplhali na približne 35 °C. Horúci vzduch je menej hustý a lietadlá preto potrebujú viac paliva aj dlhšiu dráhu na vzlet.

Letisko Amerigo Vespucci vo Florencii má však iba 1560 metrov, čo je približne polovica dĺžky hlavnej dráhy londýnskeho Gatwicku. Embraer ERJ-190 preto musel byť odľahčený, inak by nedokázal vzlietnuť.

20 ľudí zostalo na letisku

Jedna z cestujúcich opísala, že pilot najprv spomenul možnosť vyložiť až 36 ľudí. Nakoniec sa lietadlo odľahčilo o približne 20 pasažierov. „Povedali nám, že kvôli horúčave a palivu je stroj príliš ťažký a inak nevzlietne,“ uviedla Britka pre The Sun.

British Airways sa dotknutým cestujúcim ospravedlnili a zdôraznili, že šlo o nevyhnutné bezpečnostné opatrenie. „Kvôli krátkej dráhe a extrémnym teplotám bolo potrebné znížiť hmotnosť lietadla. Naši zamestnanci pracovali na tom, aby sa všetci cestujúci dostali do cieľa čo najskôr,“ uviedol hovorca spoločnosti.

Odborníci varujú pred budúcnosťou

Podľa odborníka na letectvo z University of Reading, Jonnyho Williamsa, sa takéto prípady môžu v budúcnosti stať úplne bežnými. „To, čo sa kedysi stalo možno raz za celé leto, sa v 60. rokoch tohto storočia môže opakovať aj niekoľkokrát do týždňa,“ upozornil portál The Sun.

Williams dodáva, že klimatická kríza môže priniesť aj zdražovanie letov do obľúbených dovolenkových destinácií, akými sú Taliansko, Grécko či Španielsko. „Ak budú musieť aerolinky prepravovať menej ľudí, aby lietadlá zvládli štart v extrémnych horúčavách, ceny leteniek môžu stúpať,“ uzavrel.

