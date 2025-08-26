Ľudí prekvapilo záhadné svetlo nad nočným Slovenskom: Už vieme, o čo išlo. Vysvetlenie niektorých prekvapí

V pondelok 25. augusta krátko pred 22:50 SELČ zaznamenali obyvatelia Slovenska aj Česka mimoriadne jasný svetelný úkaz na oblohe. Spočiatku sa objavili špekulácie, že ide o raketu Starship, no tie sa nepotvrdili. Štart Muskovej rakety bol totiž odložený.
Analýza letových plánov ukázala, že v tom čase prebehol štart čínskej rakety Long March 8A (Dlhý pochod 8A) z kozmodrómu Wen-čchang. Raketa odštartovala o 19:05 UTC, čo presne zodpovedalo hláseniam z nášho regiónu, informuje iMeteo.
Súhra okolností
Mnohých prekvapilo, že štart z Číny mohol byť viditeľný zo strednej Európy. Vysvetlenie je jednoduché. „Ak raketa štartuje za súmraku alebo v noci, pozorovateľ na zemi je už ponorený do tmy. Avšak raketa, stúpajúca do vysokých vrstiev atmosféry, alebo jej plynová stopa, je v určitej výške ešte stále osvetlená slnečnými lúčmi, ktoré sa k nej dostanú ponad horizont,“ vysvetlilo iMeteo.
Plyny a vodná para z motorov pritom kryštalizujú, čím vytvárajú oblak, ktorý intenzívne odráža svetlo. Tento jav sa potom javí ako rýchly záblesk na oblohe. Podobné úkazy sú čoraz častejšie vzhľadom na rastúci počet štartov. Už viackrát boli zaznamenané pri raketách Falcon 9 od SpaceX, no aj pri štartoch ruských či čínskych nosičov. Aj tentoraz teda išlo o pozoruhodné, no vedecky vysvetliteľné divadlo spojené s rozvojom kozmických letov.
Nahlásiť chybu v článku