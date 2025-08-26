Ľudí prekvapilo záhadné svetlo nad nočným Slovenskom: Už vieme, o čo išlo. Vysvetlenie niektorých prekvapí

Foto: allskywietzen.at (reprofoto)

Roland Brožkovič
Vysvetlenie je pritom pomerne jednoduché.

V pondelok 25. augusta krátko pred 22:50 SELČ zaznamenali obyvatelia Slovenska aj Česka mimoriadne jasný svetelný úkaz na oblohe. Spočiatku sa objavili špekulácie, že ide o raketu Starship, no tie sa nepotvrdili. Štart Muskovej rakety bol totiž odložený.

Analýza letových plánov ukázala, že v tom čase prebehol štart čínskej rakety Long March 8A (Dlhý pochod 8A) z kozmodrómu Wen-čchang. Raketa odštartovala o 19:05 UTC, čo presne zodpovedalo hláseniam z nášho regiónu, informuje iMeteo.

Súhra okolností

Mnohých prekvapilo, že štart z Číny mohol byť viditeľný zo strednej Európy. Vysvetlenie je jednoduché. „Ak raketa štartuje za súmraku alebo v noci, pozorovateľ na zemi je už ponorený do tmy. Avšak raketa, stúpajúca do vysokých vrstiev atmosféry, alebo jej plynová stopa, je v určitej výške ešte stále osvetlená slnečnými lúčmi, ktoré sa k nej dostanú ponad horizont,“ vysvetlilo iMeteo.

Plyny a vodná para z motorov pritom kryštalizujú, čím vytvárajú oblak, ktorý intenzívne odráža svetlo. Tento jav sa potom javí ako rýchly záblesk na oblohe. Podobné úkazy sú čoraz častejšie vzhľadom na rastúci počet štartov. Už viackrát boli zaznamenané pri raketách Falcon 9 od SpaceX, no aj pri štartoch ruských či čínskych nosičov. Aj tentoraz teda išlo o pozoruhodné, no vedecky vysvetliteľné divadlo spojené s rozvojom kozmických letov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pripravte sa na ďalšie nebeské divadlo: Po viac ako šiestich rokoch nastane o pár dní…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac