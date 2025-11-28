Toto ľudí poriadne nahnevá: Najznámejšie múzeum sveta zvyšuje vstupné o desiatky eur. Platiť to však nebude pre všetkých

Foto: TASR

Nina Malovcová
TASR
Najznámejšie múzeum sveta mení svoj cenník.

Múzeum Louvre v Paríži vo štvrtok oznámilo, že od januára 2026 zvýši vstupné pre návštevníkov z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) o 45 percent. TASR o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.

Od 14. januára 2026 budú musieť občania mimo EHP, ktorý zahŕňa členské krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, zaplatiť za prehliadku Louvru – najnavštevovanejšieho múzea sveta – 32 eur, čo je o desať eur viac než doterajšie vstupné.

Prečo Francúzsko zavádza diferencované ceny

Ministerka kultúry Rachida Datiová v januári uviedla, že diferencovaná cenová politika má umožniť financovanie nového múzejného projektu. Podľa ministerstva je cieľom, aby návštevníci mimo EÚ platili viac. V roku 2024 tvorili cudzinci 77 percent návštevníkov Louvru – 23 percent z nich boli Američania a šesť percent tvorili Číňania.

Foto: SITA/AP

Kto má nárok na vstup zadarmo

Múzeum poskytuje zľavy podľa veku a statusu návštevníka. Rezidenti z krajín EHP vo veku 18 až 26 rokov, ľudia so zdravotným postihnutím, registrovaní žiadatelia o zamestnanie a príjemcovia sociálnych dávok majú vstup zadarmo. Ministerstvo kultúry potvrdilo, že tieto zľavy zostávajú v platnosti, doplnil spravodajský web BFM.

