Toto je najlacnejší byt, aký pod Tatrami nájdete: Cena vás zrejme prekvapí, na garsónku si musíte pripraviť desaťtisíce eur

Ceny nehnuteľností v posledných rokoch porástli na často astronomické sumy. Vlastné bývanie si už zďaleka nemôže dovoliť každý a to platí aj na východe republiky. Predstavu o cenách priemerných nehnuteľností má už väčšina ľudí, no viete, aký je momentálne najlacnejší dostupný byt v Poprade?

Cena vás zrejme prekvapí

Kým v Bratislave vám na najlacnejší byt netreba ani 50-tisíc eur, v Poprade by ste si za túto sumu zrejme nekúpili nič. Prekvapujúce konštatovanie môže mať viacero vysvetlení, no faktom je, že aktuálne najlacnejším popradským bytom ponúkaným na portáli Nehnuteľnosti.sk je garsónka s výmerou 22 metrov štvorcových. Za tento byt na Tomášikovej ulici predávajúci žiadajú 60-tisíc eur.

Index bývania ukazuje hodnotu 8.4 boda, čo je prvým dobrým indikátorom. Ak by sme ďalej hľadali pozitíva, druhým je to, že nehnuteľnosť je po čiastočnej rekonštrukcii a okno je orientované do tichšej časti sídliska. „Na medziposchodí je balkón, ktorý sa dá využiť na sušenie bielizne, keďže susedné byty na poschodí majú vlastné loggie,“ píše sa v ponuke. Otázne je, či 22 štvorcových metrov postačuje na plnohodnotné bývanie so zreteľom na to, že nový majiteľ bude musieť zaplatiť 60-tisíc eur.

Fotografie spomínaného bytu nájdete v galérii pod týmto textom.