Toto Fica nepoteší, Orbán na neho zabudol: Maďarsko je v Európe vraj jedinou krajinou, ktorá kráča cestou mieru

Ilustračná foto: SITA - Tomáš Bokor

Roland Brožkovič
TASR
Maďarsko podľa Orbána roky dôsledne a vytrvalo podporuje mier.

Mesto Budapešť bolo vybrané ako dejisko nadchádzajúceho bilaterálneho summitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom z jednoduchého dôvodu – Maďarsko je v Európe jedinou krajinou, ktorá kráča cestou mieru. Prostredníctvom sociálnej siete Facebook to v sobotu uviedol maďarský premiér Viktor Orbán, píše TASR podľa správy agentúry MTI.

„Prečo Budapešť? Od včera sa mnoho ľudí po celom svete pýta a špekuluje, prečo sa Maďarsko stalo miestom stretnutia amerického a ruského prezidenta. Odpoveď je jednoduchá: v Európe sme jediní, ktorí zostávajú na ceste k mieru,“ napísal Orbán na Facebooku.

Pochválil sám seba

„Nikdy sme nikoho nepoučovali, ani keď boli vo vláde, ani v opozícii. Nikdy sme neuzavreli kanály pre vyjednávanie,“ uviedol maďarský premiér a dodal, že je ťažké niekoho o niečom presvedčiť, keď sa s ním nerozprávame.

Maďarsko podľa Orbána roky dôsledne a vytrvalo podporuje mier, spoluprácu namiesto konfrontácie a vzájomný rešpekt namiesto stigmy. „Toto je cesta k mieru,“ napísal. „Maďarsko je dnes krajinou v Európe, kde je veľká šanca, že americko-ruské rokovania povedú k mieru. A kde sa môžu dokonca preukázať aj európske aspekty. Brusel sa izoloval, ale my budeme rokovať ďalej,“ uzavrel Orbán.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci budúci rok pôjdu do práce: Vatikán súhlasil s dočasným zrušením sviatku Sedembolestnej Panny Márie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac