Slováci budúci rok pôjdu do práce: Vatikán súhlasil s dočasným zrušením sviatku Sedembolestnej Panny Márie

Svätá stolica to potvrdila diplomatickou nótou prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku.

Svätá stolica súhlasila s dočasným zrušením sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja na budúci rok. Potvrdila to diplomatickou nótou prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

„Rozhodnutie o dočasnom zrušení 15. septembra ako dňa pracovného pokoja je výsledkom neľahkých konsolidačných opatrení, ktoré si vyžaduje aktuálna ekonomická situácia. Nie je to rozhodnutie, ktoré sme prijali ľahko, no prijali sme ho ako súčasť zodpovedného prístupu vlády,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Podotkol, že v danej veci rezort diplomacie viedol sériu diplomatických nót a konzultácií so Svätou stolicou.

Ako ďalej zdôraznil, celý proces predstavoval štandardný rámec medzinárodnej komunikácie, ktorým SR zabezpečila, aby bol návrh vlády vopred konzultovaný a formálne odsúhlasený Svätou stolicou.

Duchovný význam chcú zachovať

„SR si nadovšetko váži princípy medzinárodného práva a zmluvných záväzkov, ku ktorým sa hlási ako suverénny a zodpovedný štát. Aj v prípade dočasného zrušenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie sme postupovali striktne v súlade s ustanoveniami základnej zmluvy so Svätou stolicou aj s pravidlami medzinárodného práva,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.

MZVEZ bude aj naďalej dôsledne zabezpečovať plnenie medzinárodných záväzkov SR vrátane tých, ktoré vyplývajú zo základnej zmluvy so Svätou stolicou. „Zachovanie dobrých vzťahov s Vatikánom je pre nás dôležité ako súčasť zahraničnej politiky Slovenska, a preto k tomu budeme naďalej pristupovať s plnou vážnosťou a rešpektom.

„Verím, že aj napriek tejto výnimočnej úprave zostáva duchovný význam sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako patrónky Slovenska plne zachovaný – jej úcta je hlboko zakorenená v našej spoločnosti a bude naďalej živo prítomná v duchovnom živote veriacich,“ uzavrel minister.

