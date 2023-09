To, na čo myslíme, sa zrazu začne objavovať všade okolo nás. Vedci vysvetľujú, prečo dochádza k Baader-Meinhof fenoménu

Predstavte si, že si chcete kúpiť auto špecifickej značky. Dovtedy sa vám nezdalo, že by takých jazdilo po ulici priveľa. Zrazu ho ale vidíte všade, kam idete, dokonca vo farbe, nad ktorou ste uvažovali najviac. Ako je to možné?

Ilúzia 11:11

Ako píše web IFL Science, Baader-Meinhof fenomén je pomenovaný podľa nemeckej teroristickej skupiny, ktorej sa hovorilo Baader-Meinhof gang. V roku 1994 poslal Terry Mullen do minnesotských novín list, v ktorom vysvetľoval, že jedného dňa hovoril o tomto gangu svojmu priateľovi. Napriek tomu, že o ňom roky nič nepočul, na druhý deň priateľ našiel v novinách z toho dňa článok o gangu a začal na informácie o ňom narážať neustále.

Možno máte podobnú skúsenosť, pričom ľudia často zažívajú napríklad ilúziu 11:11. Majú pocit, že keď sa pozrú na hodinky, čas 11 hodín a 11 minút si všimnú akosi častejšie, ako iné časy, napríklad 10:10. Vieme, že za deň viac ako dvakrát 11:11 na hodinkách byť nemôže, tak prečo máme pocit, že si všímame tento konkrétny čas častejšie ako iné?

Podľa odborníkov ide len o kognitívne skreslenie. Povedzme, že vám niekto povie, že je pravdepodobnejšie, že si na hodinkách všimnete čas 11:11. Potom si to s väčšou pravdepodobnosťou skutočne všimnete, a keď sa náhodou pozriete na hodinky, naozaj je 11:11. Počas dňa sa môžete na hodiny pozrieť mnohokrát, ale nemyslíte na všetky ostatné okamihy, keď ste sa na ne pozreli, zatiaľ čo sa sústredíte na okamihy, keď ste naozaj videli 11:11. V dôsledku toho si môžete myslieť, že si práve tento čas všímate častejšie.

Fenomén Mariko Aoki

Zábavným príkladom tejto ilúzie môže byť fenomén Mariko Aoki, keď človek zrazu potrebuje vykonať veľkú potrebu krátko po vstupe do kníhkupectva. Hoci existujú aj iné vysvetlenia, jedným z nich je, že po tom, ako Mariko Aoki napísala o svojich vlastných skúsenostiach s touto potrebou, si ostatní začali viac všímať svoje vlastné fyziologické procesy. Zdalo sa im, že zrazu zažívajú to isté, no nebrali do úvahy prípady, kedy ich táto potreba v kníhkupectve neprekvapila.

Podobne je to aj so spomínanými autami. Zrazu si začnete všímať autá konkrétnej značky a špecifickej farby. Akosi ale pozabudnete na to, ako často okolo vás prechádzajú iné autá, no ani len nepostrehnete, akej sú značky či farby.