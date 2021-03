V Japonsku opísali záhadný fenomén: Niektorí ľudia po vstupe do kníhkupectva musia ísť na veľkú potrebu

Vo februári 1985 zaslala 29-ročná žena z japonského obvodu Suginami v meste Tokio list do jedného časopisu, ktorý opisoval jej zvláštne tráviace pochody pri návšteve obchodu z knihami. Po zverejnení tohto príbehu sa začali k zvláštnemu fenoménu hlásiť ďalší ľudia a ten následne po autorke listu dostal aj meno.

Musí ísť na veľkú potrebu

“Nie som si istá, prečo to tak je,” napísala Mariko Aoki v liste. Opisovala, že už dva alebo tri roky vždy, keď ide do kníhkupectva, tak zažíva nutkanie na vyprázdnenie.

Ukázalo sa, že tento fenomén je pomerne rozšírený. Mnoho ľudí následne písalo do časopisu, že aj oni majú tento stav, píše portál IFL Science. Svoje pocity popisovali ako náhle a neznesiteľné nutkanie vykonať stolicu a to vždy vtedy, keď vošli do obchodu s knihami.

Čo to môže spôsobovať?

Na vysvetlenie tohto javu existuje viacero teórií, no žiadna nie je presvedčivá. Niektorí tvrdia, že dôvodom je aróma tlačiarenského farbiva, ktorá v ovzduší vyvoláva u niektorých jedincov nutkanie na defekáciu. Dokonca v televíznej šou The Real Side of Un’nan sa protagonisti pokúšali vyvolať tento pocit pomocou atramentovej arómy, no bez úspechu.

Iní tvrdia, že to môže byť skôr asociácia, niečo ako obrátený pokus s Pavlovovými psami. Rovnako ako zvonček, ktorý spôsobil u psov slintanie, keďže im takto vytvoril asociáciu s jedlom, tak táto hypotéza hovorí o tom, že mnohí si pri vyprázdňovaní čítajú knihy, a tak podvedome reagujú na arómu atramentu či kníh samotných.

Ďalšie nepravdepodobné vysvetlenie hovorí o držaní tela a skláňaní sa po knihy, čo vytvára tlak na konečník.

Fenomén asi neexistuje

Najpravdepodobnejšie vysvetlenie je asi to najnudnejšie. Fenomén možno ani neexistuje a ide o iba istý druh frekvenčného skreslenia. Je možné, že Mariko Aoki upozornením na túto situáciu iba rozšírila túto myšlienku a ľudia si začali všímať, že im odrazu treba ísť na záchod a zhodou okolností boli vtedy v kníhkupectve.