„To je escape room?“ Slovákov baví ponuka ZSSK na „cestu jedným ťahom“. Trvá 9 hodín a 20 minút

Michaela Olexová
Predstavte si, že ste bežný vysokoškolák z Bardejova, ktorý sa rozhodol vyštudovať na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Školský týždeň pomaly končí a vy mierite naspäť domov. Ako typický študent nemáte auto, takže riešite hlavne hromadnú dopravu. Dnes je však už moderná doba, no a spojov… tých rozhodne nebýva málo.

Študent z univerzity v Olomouci sa dostane domov do Košíc priemerným priamym spojom RegioJet Praha – Košice za 6 hodín a 7 minút. Cesta z Bratislavy do Košíc trvá ešte o čosi menej. A ak sa presúvate z Bratislavy domov do Prešova, čas sa o niečo predĺži. Cesta s jedným prestupom vám zaberie menej ako 6 hodín.

Vráťme sa však k nitriansko-bardejovskému študentovi.

Za deň si pozriete Nitru, Šurany, Zvolen, Košice, Prešov aj Bardejov

Ak si chce nájsť spoj domov, môže sa pozrieť na možnosti vlakových spojov. Následne zistí, že jeho cesta začína o 8:10 v Nitre.

O 8:41 vystupuje prvýkrát v Šuranoch, kde strávi 16 minút čakaním na ďalší spoj a o 8:57 pokračuje do Zvolena.

V meste Zvolen je o 11:03. Po 27 minútach čakania nastupuje o 11:30 do ďalšieho vlaku, ktorý ho dovezie do Košíc okolo 14:44 – samozrejme, ak rátame s tým, že výluka na úseku Fiľakovo – Lučenec, kde musí prestúpiť z vlaku na autobus a potom na ďalší vlak, už nie je prítomná.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Ale ak toto všetko stihne, v Košiciach strávi len pár minút a pokračuje trasou Košice – Prešov. Do Prešova dorazí o 15:41.

Ďalší spoj odchádza až o 16:25 a posledný spoj ho vysadí v Bardejove presne o 17:30.

A verte alebo nie, presne takúto bizarnú púť ponúkla Slovákovi reklama, ktorej súčasťou je portál ZSSK.

Slovákov príspevok poriadne pobavil

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac