Tisíce ľudí riskujú 500 eur pokutu a nevedia o tom: Polícia má hneď niekoľko spôsobov, ako vás odhaliť

Jazda po diaľnici bez zaplatenej diaľničnej známky sa Slovákom môže nepríjemne predražiť. Hoci ide o povinnosť, ktorú si väčšina vodičov pravidelne plní, stále sa nájdu tí, ktorí buď zabudnú, alebo si zámerne známku nekúpia. Netreba však zabúdať, že štát má čoraz sofistikovanejšie spôsoby, ako takýchto vodičov odhaliť – a pokuta môže dosiahnuť až 500 eur.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Za jazdu bez diaľničnej známky hrozí pokuta v blokovom konaní od 50 do 200 eur, čo vyplýva zo sadzobníka pokút rezortu vnútra. Ak sa prípad rieši v správnom konaní, suma sa môže vyšplhať až na 500 eur. Vodiči by si preto mali byť vedomí, že úspora niekoľkých desiatok eur môže neskôr stáť mnohonásobne viac.

Kamerový systém vás odhalí automaticky

Čo je však ešte dôležitejšie, kamery a systémy používané na diaľniciach neodhalia len aktuálne priestupky. Slovenská správa ciest a tiež Národná diaľničná spoločnosť využíva kamerový systém, ktorý je napojený na databázu zakúpených elektronických známok. V praxi to znamená, že ak systém odhalí vozidlo, ktoré sa nachádza na spoplatnenom úseku bez platnej známky, porovnanie s databázou prebehne automaticky. Ak sa potvrdí priestupok, vodičovi príde domov výzva na zaplatenie pokuty.

Tieto pokuty môžu byť uplatnené až tri roky spätne. Kým v minulosti bol správny orgán povinný priestupok riešiť do 60 dní, dnes má úrad až trojročnú lehotu na vydanie rozhodnutia. To znamená, že vodiči môžu dostať pokutu aj za jazdu bez známky z minulého roka, na ktorú už dávno zabudli.

Aktuálne sumy

Kúpa diaľničnej známky je pritom veľmi jednoduchá – dá sa zabezpečiť online cez portál eznamka.sk, pomocou SMS alebo v mobilnej aplikácii. Ceny diaľničných známok v roku 2025 sú nasledovné:

• 1-dňová: 8,10 €

• 10-dňová: 10,80 €

• 30-dňová: 17,10 €

• 365-dňová: 90 €

V porovnaní s maximálnou možnou pokutou ide stále o zanedbateľnú sumu. V prípade, že vodič dostane pokutu, má možnosť podať odpor alebo sa obrátiť na príslušný okresný úrad. Ak však pokutu zaplatí do 15 dní, môže byť znížená – napríklad v prípade správneho deliktu sa môže znížiť až na polovicu. To však platí len vtedy, ak vodič koná promptne a spolupracuje.

Spoplatnené úseky sú riadne označené a vodiči by nemali riskovať. Systémy na kontrolu sú čoraz presnejšie a štát má dostatok času aj nástrojov, ako získať pokutu aj dodatočne.

Čo ak zabudnem a vyjdem na diaľnicu?

Ak zabudnete, že platnosť vašej diaľničnej známky vypršala a vstúpite na diaľnicu, nemusíte hneď panikáriť. Ako sme vás už v minulosti informovali, stačí zísť prvým výjazdom z diaľnice alebo zastaviť na odpočívadle a vykonať úhradu za diaľničnú známku. Ak si však spomeniete neskôr, stále sa nič nedeje, no musí to byť v rámci toho dňa, stačí vykonať úhradu a pokutu by ste dostať nemali. No môže vám ju dať hliadka, ak vás zastaví v čase, kedy známku kúpenú nemáte.