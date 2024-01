Mnohí motoristi môžu mať od zajtra problém a dostať pokutu. Ak sa jej chcú vyhnúť, dnes musia urobiť túto vec

Viacerí motoristi, ktorí pravidelne využívajú diaľničnú sieť a spoplatnené úseky na Slovensku, si kupujú diaľničnú známku platnú celý rok. Je to v takom prípade jednoznačne najvýhodnejšie a navyše, nie je potrebné viackrát do roka striehnuť, či je poplatok za využívanie diaľnic uhradený. Mnohí motoristi by práve dnes mali zbystriť pozornosť a diaľničnú známku na rok 2024 urýchlene kúpiť.

Platnosť ročnej známky

Jazda bez diaľničnej známky sa na Slovensku jednoznačne neoplatí. Keďže dohľad nad zakúpenou známkou vykonáva kamerový systém, ten poľahky zaznamená auto bez úhrady a majiteľovi auta príde pokuta, a to vo výške 150 eur.

Mnohí motoristi, najmä tí, ktorí majú staršie autá, si kupujú verziu tzv. ročnej diaľničnej známky. Tá má platnosť odo dňa zakúpenia až do konca januára nasledujúceho roka. Tento typ diaľničnej známky bol v minulosti jediný spôsob, ako si kúpiť diaľničnú známku na rok. Po novom je možnosť kúpy aj 365-dňovej známky, ktorá je logickejšia a motoristom sa aj viac oplatí. Ak si totiž niekto kúpi auto napríklad v polovici roka, je pre neho oveľa výhodnejšia kúpa diaľničnej známky, ktorá bude platiť až do polovice nasledujúceho roka, ako takej, ktorej platnosť bude do januára nasledujúceho roka, pričom za obe známky by zaplatil rovnakú sumu.

Avšak vodiči, ktorí si kupovali ročnú diaľničnú známku a svoje auto za posledné roky nevymenili, si spravidla kupujú stále tento typ diaľničnej známky a tá svoju platnosť končí práve dnes. Je pre nich vhodné si tak kúpiť teraz novú známku, keďže ju už zajtra budú na diaľniciach potrebovať. Samozrejme, kúpu môžu vykonať aj zajtra či iný deň tesne pred vstupom na diaľnicu.

Čo robiť, ak ste na diaľnici bez známky

V prípade, že ste vstúpili na diaľnicu bez diaľničnej známky, nepanikárte. Prvým výjazdom zíďte z diaľnice a vykonajte úhradu, prípadne zastavte na prvom, na to určenom mieste(napríklad, na odpočívadle či čerpacej stanici) a kúpte si diaľničnú známku a potom pokračujte v jazde. Dokonca, aj ak si na to, že ste jazdili bez diaľničnej známky spomeniete v rámci toho jedného dňa a vykonáte úhradu, pokutu by ste dostať nemali. Pokutu by ste ale dostať mohli, ak by vás zastavila hliadka na diaľnici a vy známku kúpenú nemáte.

Ceny známok

Ročná, resp. 365-dňová diaľničná známka stojí zhodne po 60 eur. Keďže sa ročná diaľničná známka predáva čoraz menej a v porovnaní s 365-dňovou je menej praktická, tento rok si ju môžete zakúpiť poslednýkrát, keďže tento typ zaniká. Po novom už ostane možnosť kúpy iba 365-dňovej. Pre motoristov sa tým ale veľa nezmení a aj tí, ktorí sú zvyknutí na ročnú diaľničnú známku, tak môžu realizovať kúpu 365-dňovej známky hocikedy v priebehu januára a nastaviť si platnosť od 1. februára daného roka.

Diaľničnú známku zakúpite na stránke eznamka.sk, takisto aj v mobilnej aplikácii či na čerpacích staniciach. Za ročnú, resp. 365-dňovú zaplatíte zhodne po 60 eur, 30-dňová vyjde na 17 eur a 10-dňová na 12 eur. Od konca marca by mala byť dostupná aj jednodňová známka, jej cena by nemala byť vyššia ako 5,40 eura.