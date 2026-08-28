Tankovanie na Slovensku opäť zdraželo: Ceny palív stúpli, nafta atakuje takmer 4-ročné maximum

Po období kolísavých cien palív prišlo v druhej polovici augusta k opätovnému zdraženiu všetkých druhov pohonných látok na Slovensku. Najpredávanejšie benzíny aj motorová nafta v treťom augustovom týždni zaznamenali nárast cien, ktorý mierne prekročil dlhodobý priemer. Základná motorová nafta dosiahla cenu blížiacu sa k takmer štvorročnému maximu. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR).
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Priemerné ceny pohonných látok počas 34. týždňa vzrástli, obyčajný benzín i prémiové druhy zdraželi približne o 3 centy za liter, čo predstavuje najvyššiu cenovú úroveň za posledné tri týždne. Obyčajná nafta a jej prémiové varianty zaznamenali podobný rast o cca 3 centy za liter. Cena základnej motorovej nafty dosiahla najvyššiu úroveň od novembra 2022, prémiová nafta bola najdrahšia za viac ako dve a pol roka.
O koľko vzrástli ceny
Konkrétne ceny: obyčajný benzín 95 stál 1,724 eura za liter (+2,8 centa), prémiové benzíny 1,919 eura (+2,9 centa), bežná nafta 1,862 eura (+3 centy) a prémiová nafta 2,061 eura (+3,2 centa). Priemerný medzitýždňový pohyb cien v roku 2026 bol na úrovni približne ± 2,8 centa za liter.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sú ceny palív vyššie: nafta o 31,2 %, prémiová nafta o 27,3 %, benzín 95 o 14,9 % a prémiové benzíny o 12,4 %.
Stále sú nižšie ako priemer EÚ, hoci nie o veľa
Napriek zdražovaniu sú ceny palív na Slovensku nižšie ako priemer EÚ – o 22 centov za liter pri benzíne a o 20 centov pri nafte. Európska komisia každoročne zverejňuje týždenné prehľady cien palív, pričom dáta za 34. týždeň boli vydané 27. augusta 2026.
Ceny niektorých druhov plynov naopak mierne klesli: LNG stojí 1,920 eura za kilogram (-0,3 centa), LPG sa predáva za 0,803 eura za liter (-0,2 centa). CNG a bioLNG si udržali stabilné ceny, pričom CNG je za 1,997 eura za kilogram a bioLNG za 2,116 eura. Alternatívne palivo HVO zdraželo na 2,805 eura za liter (+0,8 centa).
Cena vodíka bola stabilná na úrovni 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia pre elektromobily mala nezmenené ceny na úrovni 0,41 eura za kWh pri stredne rýchlom nabíjaní (AC do 22 kW), 0,55 eura za kWh pri rýchlom nabíjaní (DC do 150 kW) a 0,69 eura za kWh pri ultra rýchlom nabíjaní (DC nad 150 kW).
V porovnaní s minulým rokom zaznamenali výrazný rast ceny plynov: LNG o 30,9 %, bioLNG o 22,7 %, CNG o 20,4 % a LPG o 17,7 %.
Analytik vidí nádej na pokles
„Za vývojom cien pohonných hmôt na Slovensku už nestojí iba samotná cena ropy, ale čoraz výraznejšie aj situácia na trhu s hotovými palivami. Ropa Brent sa aktuálne obchoduje okolo 86 USD za barel a od minulotýždňových maxím výrazne zlacnela. K poklesu prispelo najmä zmiernenie obáv z bezprostrednej vojenskej eskalácie medzi USA a Iránom. Washington tento týždeň rozšíril ekonomické sankcie voči Teheránu, vyhol sa však tvrdším opatreniam voči dodávkam ropy. Trhy zároveň podporujú rokovania Iránu s Ománom a Katarom o situácii v Hormuzskom prielive, hoci samotná lodná doprava zatiaľ zostáva výrazne obmedzená,“ uviedol analytik XTB Ondrej Greguš.
Hlavným problémom podľa analytika zostáva napätá ponuka hotových palív a vysoké rafinérske marže, predovšetkým pri nafte. V najbližších týždňoch preto očakáva väčší priestor na zlacnenie benzínu, ktorý by mal postupne reagovať na pokles cien ropy a miernejšie veľkoobchodné ceny palív. „Pokles môže podporiť aj končiaca motoristická sezóna a s ňou spojené postupné oslabovanie dopytu po benzíne,“ dodal Greguš.
V porovnaní so susednými krajinami patria ceny pohonných hmôt na Slovensku podľa Greguša medzi nižšie v regióne. Výraznou výnimkou je podľa neho Poľsko, kde ceny v uplynulých dvoch týždňoch prudko klesli. „Za poklesom však nestojí iba vývoj na trhu, ale najmä dočasná vládna intervencia, ktorá od 17. augusta 2026 znížila DPH na benzín a naftu z 23 na 8 %,“ dodal. Poľsko sa tak aktuálne dostalo výrazne pod ceny na Slovensku aj vo väčšine okolitých krajín. „Pri ostatných susedoch zostávajú rozdiely menšie, pričom najmä ceny nafty sú v celom regióne naďalej zvýšené v dôsledku napätej situácie na európskom trhu s dieselom,“ uzavrel svoj komentár analytik XTB.
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