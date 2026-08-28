Dve nenápadné mestá u nášho suseda sú dokonalé na jesenný výlet. Budete sa cítiť ako v rozprávke

Mesto Český Krumlov

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
V rebríčku najlepších miest na jednodňový výlet v Európe na jeseň sa umiestnila aj Bratislava.

Pomaly sa lúčime s hlavnými letnými turistickými mesiacmi v Európe, no s čím sa rozlúčiť nemusíme, je cestovanie a spoznávanie nových miest. Jeseň je ideálnym obdobím na to vymeniť plavky a more za pohodlné topánky a vydať sa za mestskou turistikou či do prírody. Ak ste už v práci vyčerpali väčšinu dovolenky alebo vám začína škola a nemôžete si dovoliť vymeškať veľa času, ideálnou možnosťou pre vás je vyraziť na víkendový výlet. Tieto destinácie sú naň ako stvorené.

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Platforma Daytrip, ktorá slúži na rezervovanie jednodňových výletov medzi mestami a využívajú ju prevažne Američania prichádzajúci do Európy, zostavila rebríček 10 najlepších zastávok na jednodňové výlety po Európe na jeseň, uvádza Euronews. Umiestnila sa v ňom aj Bratislava, čo je a zároveň aj nie je pre nás najlepšia správa.

Turisti si do Bratislavy iba odskočia a nezostávajú dlhšie

Nie je tajomstvom, že veľa turistov navštívi naše hlavné mesto počas toho, ako si sem „odskočí“ z Viedne. Možno aj to Bratislavu dostalo medzi top destinácie na jednodňový výlet v Európe. O takýto typ dovolenky je podľa platformy Daytrip narastajúci záujem. A možno budete súhlasiť, že aj vy, keď sa vyberiete do zahraničia, radi si okoreníte výlet tým, že si odbehnete pozrieť aj ďalšie zaujímavé miesto nablízku, no dlhšie sa tam nezdržíte.

Na druhej strane, slovenský turizmus takto prichádza o peniaze, keďže sa tu zahraniční návštevníci neubytujú a nenavštívia aj ďalšie zaujímavé lokality Slovenska. Každopádne Bratislava sa ocitla na šiestom mieste, hneď za chorvátskym populárnym Národným parkom Plitvické jazerá.

Plitvické jazerá v Chorvátsku
Plitvické jazerá, foto: 29cm from Hong Kong, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Prvé tri miesta obsadili destinácie s historickým bohatstvom

Prvé miesto v rebríčku patrí talianskym Pompejám, ktoré sú skutočným zrkadlom do minulosti, a ak vás fascinuje história, určite si ich pridajte na svoj cestovateľský zoznam.

Druhá priečka patrí Českému Krumlovu, prenádhernému historickému mestečku u našich západných susedov, ktoré, ak ste ešte nenavštívili, sľubujeme, že budete príjemne prekvapení. Rovnako my – od vystúpenia z auta sme si tu vychutnávali nekonečné strácanie sa v miestnych uličkách, užívali nádherné výhľady a mali na chvíľu pocit, že sme sa ocitli v rozprávke.

Mesto Český Krumlov
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Portugalsko si uchmatlo tretie miesto, a to so svojím mestom Coimbra, ktoré taktiež láka svojím historickým bohatstvom a môže byť príjemným osviežením, napríklad ak sa vyberiete do Porta.

Okrem Českého Krumlova sa v zozname objavilo aj ďalšie české mesto, a tým je Kutná Hora. My sme si sem pred časom urobili jesenný výlet tiež a odporúčame vám ju všetkými desiatimi. Jedným z najväčších lákadiel Kutnej Hory je Kostnica Sedlec v Kostole všetkých svätých. Kostol vyzerá navonok nenápadne, no ukrýva niečo, čo skutočne nie je pre slabšie povahy. Pochovali tu totiž tisícky ľudí.

Po morovej rane v roku 1318 tu našlo miesto svojho posledného odpočinku už 30 000 ľudí. Ďalších 10 000 zosnulých tu bolo pochovaných počas husitských vojen (podľa niektorých zdrojov je v podzemí ešte omnoho viac pozostatkov).

Zaujímavá je aj desiata priečka rebríčka, ktorú obsadilo portugalské Nazaré, ktoré je preslávené pre svoje gigantické vlny. Ak chcete sledovať tých najlepších a najodvážnejších surferov, ktorí sa im postavia čelom, ideálne obdobie štartuje v novembri.

Rebríček 10 najlepších miest na jesenné jednodňové výlety v Európe:

  1. Pompeje, Taliansko
  2. Český Krumlov, Česko
  3. Coimbra, Portugalsko
  4. Óbidos, Portugalsko
  5. Národný park Plitvické jazerá, Chorvátsko
  6. Bratislava, Slovensko
  7. Aveiro, Portugalsko
  8. Kutná Hora, Česko
  9. Montepulciano, Taliansko
  10. Nazaré, Portugalsko
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