Teroristický útok v Sydney: Umelá inteligencia na sociálnej sieti šírila hoaxy, nie je to prvýkrát

Konverzačný chatbot Grok – založený na umelej inteligencii a integrovaný do sociálnej siete X – po teroristickom útoku na pláži Bondi v austrálskom meste Sydney šíril množstvo nepravdivých informácií.
Vyplýva to z prehľadu zostaveného špecializovaným portálom Gizmodo, napísal denník Le Monde, informuje TASR.
Chatbot, ktorého používatelia siete X často žiadajú o informácie alebo overenie faktov počas aktuálnych udalostí, v tomto prípade viackrát odpovedal chybne na otázky týkajúce sa analýzy videí z útoku.
Videozáznam zobrazujúci prestrelku medzi údajnými páchateľmi a políciou Grok najprv opísal ako video cyklónu v Austrálii, zatiaľ čo inú scénu, na ktorej náhodný okoloidúci odzbrojuje jedného zo strelcov, označil za „staré virálne video muža, ktorý sa šplhá na palmu“.
Umelá inteligencia prepojená so sieťou X bola už v minulosti kritizovaná za šírenie nepravdivých informácií o atentátoch z 13. novembra 2015 vo Francúzsku, ako aj za preberanie teórií, ktoré popierajú holokaust.
Le Monde pripomenul, že chatbot sa v reálnom čase učí z obsahu, ktorý používatelia zverejňujú na sieti X – platforme, kde boli pravidlá moderovania výrazne uvoľnené po tom, ako ju kúpil americký miliardár Elon Musk.
Nahlásiť chybu v článku