Tento Trumpov fanúšik je nepoučiteľný: Po útoku na Kapitol ho prezident omilostil, teraz sa vyhrážal kongresmanovi

Foto: X - @EdKrassen/Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Terčom útoku mal byť popredný demokratický kongresman Hakeem Jeffries zo štátu New York.

Muža, ktorý bol odsúdený za účasť na útoku na americký Kapitol zo 6. januára 2021 a neskôr omilostený prezidentom Donaldom Trumpom, zadržali pre podozrenie z vyhrážania sa zabitím vysokopostavenému demokratického kongresmanovi.

Ako v stredu informovala agentúra DPA, polícia štátu New York v nedeľu oznámila, že 34-ročný Christopher Moynihan bol zadržaný, lebo sa „vyhrážal zabitím členovi Kongresu“.

Terčom útoku mal byť popredný demokratický kongresman Hakeem Jeffries zo štátu New York, ktorý sa v utorok poďakoval orgánom činným v trestnom konaní „za ich rýchly a rozhodný zásah pri zadržaní nebezpečnej osoby“, čo sa mu vyhrážala. Jeffries vo svojom vyhlásení napísal, že zadržaný muž bol medzi „tisíckami násilných zločincov, ktorí vtrhli do Kapitolu USA počas útoku 6. januára, a bol Trumpom omilostený hneď v prvý deň prezidentovho nástupu do úradu.“

Nie je jediný

Jeffries dodal, že od tejto všeobecnej milosti mnohí z aktérov útoku na Kapitol spáchali ďalšie trestné činy na rôznych miestach krajiny. Kongresman vyjadril ľútosť, že polícia je „nútená venovať svoj čas ochrane našich komunít pred týmito násilnými jednotlivcami, ktorým nikdy nemalo byť odpustené.“

Foto: SITA/AP

Moynihan bol v roku 2022 uznaný vinným z marenia úradného konania a priznal sa k piatim súvisiacim priestupkom. Bol odsúdený na 21 mesiacov väzenia. Podľa údajov amerického ministerstva spravodlivosti bolo v súvislosti s útokom na Kapitol obvinených viac než 1500 ľudí. Trump len niekoľko hodín po svojom návrate do Bieleho domu podpísal výkonné nariadenie, ktorým udelil milosť na takmer všetky rozsudky vynesené za trestné činy súvisiace s nepokojmi v januári roku 2021.

Podľa krátkych dokumentov zverejnených americkou vysielacou spoločnosťou CBS News Moynihan v textových správach napísal: „Hakeem Jeffries prednesie o niekoľko dní v New Yorku prejav. Nemôžem dovoliť, aby tento terorista žil“ či: „Aj keď budem nenávidený, (Jeffries) musí byť eliminovaný, zabijem ho pre lepšiu budúcnosť.“

Trumpovi podporovatelia násilne vtrhli do sídla amerického Kongresu vo Washingtone 6. januára 2021, kde malo byť v tom čase potvrdené víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách, v ktorých Trumpa porazil. Dav podnecovaný Trumpom, ktorý usporiadal zhromaždenie na podporu svojich ničím nepodložených tvrdení o volebných podvodoch, násilne vnikol do vládneho komplexu na Kapitole. O život vtedy prišlo päť ľudí.

