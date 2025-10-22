Ďalšia európska krajina sa pripravuje na najhoršie: Ľuďom radí, aby si nachystali zásoby potravín, vojna je za rohom

Nemecký Spolkový úrad pre civilnú ochranu a zvládanie katastrof (BBK) po prvý raz od roku 1990 vydal nové odporúčania pre obyvateľstvo, v ktorých otvorene pripúšťa aj vojnový scenár.
Úrad odporúča, aby mal každý človek doma zásoby potravín a vody na tri až desať dní. Hoci Nemecko označuje za jednu z najbezpečnejších krajín sveta, úrad reaguje na rastúce napätie v Európe a takmer štyri roky trvajúcu ruskú agresiu proti Ukrajine, píše Euronews.
Pripravenosť sa vyplatí
Prezident BBK Ralph Tiesler zdôraznil, že pripravenosť sa vždy vyplatí, pretože situácia vo svete je čoraz neistejšia. Nový sprievodca s názvom Príprava na krízy a katastrofy radí, ako rozpoznať dezinformácie, nájsť úkryt pri výbuchu či útoku a ako zvládať stres počas kríz.
Po prvý raz obsahuje aj kapitolu o hybridných hrozbách, teda kyberútokoch, sabotáži, dezinformáciách či otvorenom konflikte. Dokument obsahuje aj praktickú kontrolnú listinu. Podľa prepočtov BBK by štvorčlenná rodina mala mať približne osem kartónov vody, dvadsať konzerv zeleniny, dvanásť ovocných konzerv, sedem až deväť balení mlieka, fľašu oleja a ďalšie základné potraviny.
Náklady na takúto zásobu sa pohybujú okolo 200 až 300 eur. Podľa prieskumu úradu viac než polovica Nemcov (53 %) zatiaľ nemá žiadnu núdzovú výbavu. Tiesler preto vyzýva, aby ľudia vytvárali tzv. „živé zásoby“ – potraviny priebežne dopĺňali a spotrebúvali. Úrad odporúča aj praktické vybavenie pre prípad výpadku elektriny: baterky na kľuku alebo solárny pohon, prenosné variče a rádiá na batérie.
