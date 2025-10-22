Ďalšia európska krajina sa pripravuje na najhoršie: Ľuďom radí, aby si nachystali zásoby potravín, vojna je za rohom

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Príručka obsahuje aj kapitolu o hybridných hrozbách.

Nemecký Spolkový úrad pre civilnú ochranu a zvládanie katastrof (BBK) po prvý raz od roku 1990 vydal nové odporúčania pre obyvateľstvo, v ktorých otvorene pripúšťa aj vojnový scenár.

Úrad odporúča, aby mal každý človek doma zásoby potravín a vody na tri až desať dní. Hoci Nemecko označuje za jednu z najbezpečnejších krajín sveta, úrad reaguje na rastúce napätie v Európe a takmer štyri roky trvajúcu ruskú agresiu proti Ukrajine, píše Euronews.

Pripravenosť sa vyplatí

Prezident BBK Ralph Tiesler zdôraznil, že pripravenosť sa vždy vyplatí, pretože situácia vo svete je čoraz neistejšia. Nový sprievodca s názvom Príprava na krízy a katastrofy radí, ako rozpoznať dezinformácie, nájsť úkryt pri výbuchu či útoku a ako zvládať stres počas kríz.

Po prvý raz obsahuje aj kapitolu o hybridných hrozbách, teda kyberútokoch, sabotáži, dezinformáciách či otvorenom konflikte. Dokument obsahuje aj praktickú kontrolnú listinu. Podľa prepočtov BBK by štvorčlenná rodina mala mať približne osem kartónov vody, dvadsať konzerv zeleniny, dvanásť ovocných konzerv, sedem až deväť balení mlieka, fľašu oleja a ďalšie základné potraviny.

Náklady na takúto zásobu sa pohybujú okolo 200 až 300 eur. Podľa prieskumu úradu viac než polovica Nemcov (53 %) zatiaľ nemá žiadnu núdzovú výbavu. Tiesler preto vyzýva, aby ľudia vytvárali tzv. „živé zásoby“ – potraviny priebežne dopĺňali a spotrebúvali. Úrad odporúča aj praktické vybavenie pre prípad výpadku elektriny: baterky na kľuku alebo solárny pohon, prenosné variče a rádiá na batérie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Orbán bude sklamaný: Stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti nebude. Americký prezident povedal dôvod

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac