Tento rok si tu zalyžujete zadarmo: Stredisko láka na skipas za 0 €. Tvrdia, že na tom ešte ušetria

Alpský rezort Saint-Colomban-des-Villards (Savojsko) prijal bezprecedentné rozhodnutie: počas tejto zimy umožní lyžovanie zadarmo pre všetkých návštevníkov.
Francúzske Alpy sa tak pravdepodobne stali domovom jediného lyžiarskeho strediska v krajine, ktoré túto zimu nevyberá za skipasy ani euro. Ako informoval Euronews, kým pre lyžiarov ide o príjemnú správu, jej pozadie je podstatne menej radostné. Súvisí s dlhodobými finančnými problémami strediska.
Kompromis, ktorý zachráni lyžovanie
S hospodárskymi ťažkosťami zápasí už vyše dvadsať rokov, no situácia sa výrazne zhoršila najmä počas posledných dvoch sezón. Len samotný prevádzkový deficit pritom v decembri 2025 dosiahol výšku približne jeden milión eur.
Prefektúra preto prevádzkovateľom nariadila drasticky znížiť prevádzkové náklady, a to aj za cenu čiastočného alebo úplného odstavenia lyžiarskych vlekov. Situáciu ešte viac skomplikovalo prerušenie spojenia so strediskom Les Sybelles, štvrtým najväčším lyžiarskym areálom vo Francúzsku.
Napriek mnohým debatám sa nepodarilo nájsť životaschopný ekonomický model, ktorý by dokázal stredisko udržať v pôvodnom rozsahu. Samospráva sa preto napokon rozhodla pre kompromis: lyžiarske stredisko výrazne zmenší a obmedzenú časť ponechá k dispozícii miestnym obyvateľom aj návštevníkom, pričom bude táto zóna prístupná úplne zadarmo.
Tento na prvý pohľad paradoxný krok má v konečnom dôsledku stredisku pomôcť ušetriť.
Ekonomická absurdita, ktorá dáva zmysel
„V skutočnosti nás vyjde lacnejšie, ak za lyžovanie neúčtujeme nič,“ priznáva starosta Pierre-Yves Bonnivard vo vyjadrení pre Euronews Travel. „Môže to znieť ako ekonomická absurdita, no z finančného hľadiska to dáva zmysel.“
Predaj skipasov by si vyžadoval personálne obsadenie pokladní a prevádzku predajného systému, čo by obec stálo približne 36- až 41-tisíc eur za sezónu. Očakávané príjmy zo skipasov by pritom dosiahli len okolo 18-tisíc eur.
Rozhodnutie je zatiaľ len experimentom. Obec plánuje výsledky vyhodnotiť po skončení zimnej sezóny, pričom v apríli uskutoční komplexnú analýzu dopadov. Na jej základe sa miestne úrady rozhodnú, či tento model v budúcom roku zopakujú, upravia, alebo sa rozhodnú pre iné riešenie.
