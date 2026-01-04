Tento rok si tu zalyžujete zadarmo: Stredisko láka na skipas za 0 €. Tvrdia, že na tom ešte ušetria

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Ceny skipasov rastú takmer všade. No existuje výnimka.

Alpský rezort Saint-Colomban-des-Villards (Savojsko) prijal bezprecedentné rozhodnutie: počas tejto zimy umožní lyžovanie zadarmo pre všetkých návštevníkov.

Francúzske Alpy sa tak pravdepodobne stali domovom jediného lyžiarskeho strediska v krajine, ktoré túto zimu nevyberá za skipasy ani euro. Ako informoval Euronews, kým pre lyžiarov ide o príjemnú správu, jej pozadie je podstatne menej radostné. Súvisí s dlhodobými finančnými problémami strediska.

Kompromis, ktorý zachráni lyžovanie

S hospodárskymi ťažkosťami zápasí už vyše dvadsať rokov, no situácia sa výrazne zhoršila najmä počas posledných dvoch sezón. Len samotný prevádzkový deficit pritom v decembri 2025 dosiahol výšku približne jeden milión eur.

Prefektúra preto prevádzkovateľom nariadila drasticky znížiť prevádzkové náklady, a to aj za cenu čiastočného alebo úplného odstavenia lyžiarskych vlekov. Situáciu ešte viac skomplikovalo prerušenie spojenia so strediskom Les Sybelles, štvrtým najväčším lyžiarskym areálom vo Francúzsku.

Ilustračná foto: DimiTalen, CC0, via Wikimedia Commons

Napriek mnohým debatám sa nepodarilo nájsť životaschopný ekonomický model, ktorý by dokázal stredisko udržať v pôvodnom rozsahu. Samospráva sa preto napokon rozhodla pre kompromis: lyžiarske stredisko výrazne zmenší a obmedzenú časť ponechá k dispozícii miestnym obyvateľom aj návštevníkom, pričom bude táto zóna prístupná úplne zadarmo.

Tento na prvý pohľad paradoxný krok má v konečnom dôsledku stredisku pomôcť ušetriť.

Ekonomická absurdita, ktorá dáva zmysel

„V skutočnosti nás vyjde lacnejšie, ak za lyžovanie neúčtujeme nič,“ priznáva starosta Pierre-Yves Bonnivard vo vyjadrení pre Euronews Travel. „Môže to znieť ako ekonomická absurdita, no z finančného hľadiska to dáva zmysel.“

Predaj skipasov by si vyžadoval personálne obsadenie pokladní a prevádzku predajného systému, čo by obec stálo približne 36- až 41-tisíc eur za sezónu. Očakávané príjmy zo skipasov by pritom dosiahli len okolo 18-tisíc eur.

Rozhodnutie je zatiaľ len experimentom. Obec plánuje výsledky vyhodnotiť po skončení zimnej sezóny, pričom v apríli uskutoční komplexnú analýzu dopadov. Na jej základe sa miestne úrady rozhodnú, či tento model v budúcom roku zopakujú, upravia, alebo sa rozhodnú pre iné riešenie.

