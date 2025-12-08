Daniela Peštová sa ukázala tak, ako ste ju ešte nevideli. Nenalíčená a v pyžame sa pustila do pečenia

Foto: Instagram (daniela_pestova)

Frederika Lyžičiar
Modelka sa už pustila do pečenia medovníkov.

Adventné dni prinášajú chvíle, ktoré zahrejú práve svojou obyčajnosťou. Presne tak pôsobí aj nový záber Daniely Peštovej, ktorý si získal pozornosť svojou prirodzenou a pokojnou atmosférou.

Na instagramovom profile Daniely Peštovej sa objavila fotka, ktorá príjemne prekvapila svojou jednoduchosťou. Adventná nedeľa strávená pečením medovníkov – nič viac, nič menej. Žiadne pózy na Instagrame, žiadne dokonale nasvietené zábery, len úplne bežný moment z domácnosti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Pestova (@daniela_pestova)


Daniela a jej adventná atmosféra

K fotografii pridala pár slov, v ktorých opísala svoju nedeľu ako nenútenú a príjemne rozospatú, presne v duchu adventu. „Adventná nedeľa ako vyšitá. Z postele rovno do kuchyne. V pyžame a „zmuchlaná“ ako šarpej (plemeno psa, pozn. red.), ale máme hotovo. Krásny a pohodový advent aj vám.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Pestova (@daniela_pestova)


Adventnú pohodu z nej cítiť na prvý pohľad – pokoj, dobrú náladu aj radosť z obyčajných chvíľ, ktoré k tomuto obdobiu jednoducho patria.

Láskyplná reakcia najbližších, ale aj sledujúcich

