Daniela Peštová sa ukázala tak, ako ste ju ešte nevideli. Nenalíčená a v pyžame sa pustila do pečenia

Adventné dni prinášajú chvíle, ktoré zahrejú práve svojou obyčajnosťou. Presne tak pôsobí aj nový záber Daniely Peštovej, ktorý si získal pozornosť svojou prirodzenou a pokojnou atmosférou.
Na instagramovom profile Daniely Peštovej sa objavila fotka, ktorá príjemne prekvapila svojou jednoduchosťou. Adventná nedeľa strávená pečením medovníkov – nič viac, nič menej. Žiadne pózy na Instagrame, žiadne dokonale nasvietené zábery, len úplne bežný moment z domácnosti.
Daniela a jej adventná atmosféra
K fotografii pridala pár slov, v ktorých opísala svoju nedeľu ako nenútenú a príjemne rozospatú, presne v duchu adventu. „Adventná nedeľa ako vyšitá. Z postele rovno do kuchyne. V pyžame a „zmuchlaná“ ako šarpej (plemeno psa, pozn. red.), ale máme hotovo. Krásny a pohodový advent aj vám.“
Adventnú pohodu z nej cítiť na prvý pohľad – pokoj, dobrú náladu aj radosť z obyčajných chvíľ, ktoré k tomuto obdobiu jednoducho patria.
