Tento povel pred psom nevyslovujte: Trénerka vysvetľuje, prečo by ste ho mali zo svojho slovníka vynechať

Ak do vašej rodiny pribudne nový štvornohý člen, pochopiteľne, je potrebné s ním pracovať na tom, aby zvládal rôzne povely. Tento by ste však podľa trénerky radšej vyslovovať nemali. Prečo?

Toto slovo pri výcviku nepoužívajte

Výcvik psa môže byť náročný, ale niektoré povely vám ho môžu pomôcť zvládnuť o niečo lepšie ako iné. Certifikovaná trénerka psov Hannah Gillihanová podľa Mail Online odhalila, že používanie slova „OK“ v blízkosti psov môže ich výcvik zbytočne skomplikovať. Pre PureWow prezradila, že slovo „OK“ je totiž v ľudskej reči prirodzené a používame ho aj počas výcviku psov. V tom však môže byť problém, pre psa totiž môže znamenať čokoľvek.

Mnoho ľudí slovko „OK“ používa, ak chce dať psovi najavo, že úloha bola dokončená, ale aj v prípade, ak od psa chcú, aby niečo urobil. Ak chcete, aby pes prestal vykonávať zadaný povel, použite napríklad slovo „stop“. Ak použijete slovo „OK“, ktoré používate aj v bežnej reči s priateľmi, pes z toho môže byť zmätený.

Napríklad, ak niekomu poviete „OK, pôjdem do potravín po práci.“, váš pes si môže myslieť, že je to adresované jemu a myslené ako povel. Gillihanová preto odporúča používať konkrétne a špecifické povely, napríklad „ku mne“ alebo „voľno“. Vzhľadom na to, že ich v bežnej komunikácii nevyužívame tak často, pre psa je to jasné znamenie a vie, čo má urobiť.

Pozor si dávajte aj pri tomto pokyne

Pozor by ste si mali dať podľa trénerky aj pri slove „nechaj“. Tento povel sa používa v prípade, ak nechcete, aby pes zjedol niečo, čo nájde na zemi, alebo chcete, aby nechal na pokoji vaše topánky. Ak na niečo poviete „nechaj“, za žiadnych okolností to neskôr psovi nedávajte, inak je to kontraproduktívne.

Pes by mal mať pocit, že ak tú vec vezme do úst, môže mu to ublížiť. Ak na niečo poviete „nechaj“ a neskôr mu to aj tak dáte, váš štvornohý miláčik môže nadobudnúť dojem, že za istých okolností vás môže ignorovať. Teraz síce predmet nechá, no neskôr sa k nemu nenápadne vráti, čo môže ohroziť jeho život, napríklad v prípade, ak ide o jedlo, ktoré mu môže ublížiť.

Ak pes vezme do úst niečo, čo by teraz nemal, no neskôr môže, použite napríklad povel „čakaj“. Samozrejme, ak pes povel počúvne a plní pokyny, nezabudnite mu za to dať malú odmenu.