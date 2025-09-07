Tento 1 zabijak ničí váš vzťah: Uznávaná odborníčka prezradila, ako ho odstrániť a čo hrozí, ak to neurobíte

Foto: ilustračné, Unsplash / archív Ivany Čergeťovej

Michaela Olexová
Sex a vzťahy
Psychologičky Ivany Čergeťovej sme sa pýtali na to, aká jedna vec podľa nej dnes najviac ničí romantické vzťahy.

Čo by sme mali zo svojho vzťahu odstrániť čo najskôr? Odpovedí je veľa. Žiarlivosť, nezáujem, nedostatok podpory či málo priestoru na sebarozvoj – to všetko rozhoduje o tom, či sa cítime vo vzťahu videní a naplnení.

Niektorí „zabijaci vzťahov“ však nie sú vždy úplne na očiach a len málokedy si uvedomíme, ako veľmi ho dokážu poškodiť. A práve jeden takýto mikronávyk predstavuje podľa doktorky vážny problém.

Ivana Čergeťová nám prezradila, že to je chronická drobná neúcta alebo mikropohŕdanie.

Prevrátite oči, keď rozpráva o svojom obľúbenom športe?

Vzťah nezničí naraz, ale pomaly a vytrvalo. Ak si naň nedáme pozor, dokáže lásku medzi partnermi úplne vymazať. Prejavuje sa rôzne: „V podobe sarkazmu, očnej mimiky, porovnávania, prepočúvania či phubbingu – keď je mobil dôležitejší než partner,“ opisuje doktorka.

Predstavte si chvíľu, keď sa s vami partner podelí o informáciu, ktorá je pre vás nezaujímavá. Možno vám s nadšením rozpráva o úspechu svojho obľúbeného športovca, alebo vedie monológ o produkte, ktorý si nedávno kúpil. Vy následne prevrátite oči a sarkasticky sa spýtate, ako ho môže niečo také vôbec zaujímať.

Podobne môžete partnera prepočuť – napríklad, keď priateľka povie, že jej prekáža, ak si uťahujete z jej gélových nechtov, a už o deň nato zaznie ďalšia, zdanlivo vtipná poznámka. 

nezáujem partnera
Foto: Pexels

„Nie sú to veľké hádky, ale hrdza, ktorá potichu rozožiera nosné piliere,“ hovorí Čergeťová. „Znižuje pocit bezpečia, zvyšuje častosť obranných mechanizmov (režim ohrozenia v mozgu, viac kortizolu), tlmí zvedavosť a tým aj intimitu.“

Výsledkom je pár, ktorý síce logisticky funguje, no emočne sa míňa. „Ako dva vlaky, ktoré idú rovnakým smerom, ale po rôznych koľajach. A hrozí, že jeden z nich v pocite ohrozenia prehodí výhybku alebo zatiahne ručnú brzdu.“

Odstrániť to musíte radikálne

Existujú metódy, ktoré môžu partneri zaviesť do vzťahu, aby sa tohto nebezpečného návyku zbavili.

Prvou je technika STOP – OPRAVA. „Keď zbadám mikropohŕdanie – u seba či u partnera –, poviem stop. Pomenujem dosah a upravím zmäkčovaciu vetu na začiatok – nazývam to akýmsi bufferom – vatou, napríklad v podobe konkrétnej prosby.“

Podľa psychologičky by pomer pozitívnych a negatívnych interakcií vo vzťahu mal byť aspoň 5:1. Jednu negatívnu reakciu, akou je práve mikropohŕdanie, by malo vyvážiť minimálne päť „mikrodávok láskavosti, vďaky či dotyku“.

Foto: Pixabay

Pre podporu intimity odporúča partnerom zaviesť rituály spojenia: napríklad 10-minútový večerný check-in, 6-sekundový bozk alebo 20-sekundové objatie, ktoré podporuje tvorbu oxytocínu a pomáha regulovať nervový systém. Kľúčová je aj digitálna hygiena – napríklad úplné vylúčenie používania telefónu pri stole a v posteli.

„Trénujte zvedavosť namiesto istoty: Povedz mi viac… čo tým myslíš? A pri konfliktných témach dýchajte pomalšie – výdych nech je dlhší než nádych. Spoločná regulácia prináša menej hrozby a viac spolupráce. Inými slovami – „odhrdzujte“ vzťah drobnými, ale pravidelnými krokmi. Láskavosť, rešpekt, dotyky a pozornosť sú najlepší antikor.

