Tento 1 zabijak ničí váš vzťah: Uznávaná odborníčka prezradila, ako ho odstrániť a čo hrozí, ak to neurobíte

Čo by sme mali zo svojho vzťahu odstrániť čo najskôr? Odpovedí je veľa. Žiarlivosť, nezáujem, nedostatok podpory či málo priestoru na sebarozvoj – to všetko rozhoduje o tom, či sa cítime vo vzťahu videní a naplnení.
Niektorí „zabijaci vzťahov“ však nie sú vždy úplne na očiach a len málokedy si uvedomíme, ako veľmi ho dokážu poškodiť. A práve jeden takýto mikronávyk predstavuje podľa doktorky vážny problém.
Ivana Čergeťová nám prezradila, že to je chronická drobná neúcta alebo mikropohŕdanie.
Prevrátite oči, keď rozpráva o svojom obľúbenom športe?
Vzťah nezničí naraz, ale pomaly a vytrvalo. Ak si naň nedáme pozor, dokáže lásku medzi partnermi úplne vymazať. Prejavuje sa rôzne: „V podobe sarkazmu, očnej mimiky, porovnávania, prepočúvania či phubbingu – keď je mobil dôležitejší než partner,“ opisuje doktorka.
Predstavte si chvíľu, keď sa s vami partner podelí o informáciu, ktorá je pre vás nezaujímavá. Možno vám s nadšením rozpráva o úspechu svojho obľúbeného športovca, alebo vedie monológ o produkte, ktorý si nedávno kúpil. Vy následne prevrátite oči a sarkasticky sa spýtate, ako ho môže niečo také vôbec zaujímať.
Podobne môžete partnera prepočuť – napríklad, keď priateľka povie, že jej prekáža, ak si uťahujete z jej gélových nechtov, a už o deň nato zaznie ďalšia, zdanlivo vtipná poznámka.
„Nie sú to veľké hádky, ale hrdza, ktorá potichu rozožiera nosné piliere,“ hovorí Čergeťová. „Znižuje pocit bezpečia, zvyšuje častosť obranných mechanizmov (režim ohrozenia v mozgu, viac kortizolu), tlmí zvedavosť a tým aj intimitu.“
Výsledkom je pár, ktorý síce logisticky funguje, no emočne sa míňa. „Ako dva vlaky, ktoré idú rovnakým smerom, ale po rôznych koľajach. A hrozí, že jeden z nich v pocite ohrozenia prehodí výhybku alebo zatiahne ručnú brzdu.“
Odstrániť to musíte radikálne
Existujú metódy, ktoré môžu partneri zaviesť do vzťahu, aby sa tohto nebezpečného návyku zbavili.
Prvou je technika STOP – OPRAVA. „Keď zbadám mikropohŕdanie – u seba či u partnera –, poviem stop. Pomenujem dosah a upravím zmäkčovaciu vetu na začiatok – nazývam to akýmsi bufferom – vatou, napríklad v podobe konkrétnej prosby.“
Podľa psychologičky by pomer pozitívnych a negatívnych interakcií vo vzťahu mal byť aspoň 5:1. Jednu negatívnu reakciu, akou je práve mikropohŕdanie, by malo vyvážiť minimálne päť „mikrodávok láskavosti, vďaky či dotyku“.
Pre podporu intimity odporúča partnerom zaviesť rituály spojenia: napríklad 10-minútový večerný check-in, 6-sekundový bozk alebo 20-sekundové objatie, ktoré podporuje tvorbu oxytocínu a pomáha regulovať nervový systém. Kľúčová je aj digitálna hygiena – napríklad úplné vylúčenie používania telefónu pri stole a v posteli.
„Trénujte zvedavosť namiesto istoty: Povedz mi viac… čo tým myslíš? A pri konfliktných témach dýchajte pomalšie – výdych nech je dlhší než nádych. Spoločná regulácia prináša menej hrozby a viac spolupráce. Inými slovami – „odhrdzujte“ vzťah drobnými, ale pravidelnými krokmi. Láskavosť, rešpekt, dotyky a pozornosť sú najlepší antikor.“
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku