Televízia má vážne problémy: Škrt cez rozpočet môže znamenať koniec obľúbených staníc

Rada RTVS odmieta rozpočtové škrty, ktoré by znamenali zrušenie programových služieb :24 a Šport. Členovia orgánu dohľadu verejnoprávneho média na stredajšom (10. 1.) popoludňajšom rokovaní preto vyjadrili nesúhlas s východiskami rozpočtu a programového konceptu na rok 2024, ktoré im predložil manažment. Rada zároveň požiadala generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja o urýchlené predloženie rozpočtu, v ktorom predkladatelia zohľadnia pripomienky členov rady.

Odmietajú oslabenie ponuky kvôli rozpočtu

Škrty a zásahy, ktoré majú obmedziť programovú ponuku a vlastnú produkciu RTVS, označili členovia rady za neprijateľné. „Ak by bol rozpočet zostavený na základe predložených východísk, nezahlasoval by som zaň,“ upozornil predseda rady Igor Gallo. Machaja a jeho manažment požiadal o to, aby predložili rozpočet, ktorý bude zohľadňovať finančnú situáciu po znížení príspevku pre RTVS, zároveň však umožní naplniť zákonné povinnosti RTVS. „Nežiadame o rozpočet a programový koncept, ktoré budú nereálne, no žiadame ich prehodnotiť v možnostiach, ktoré sú dané,“ uviedol Gallo.

Viacerí členovia rady skonštatovali, že predložené východiská rozpočtu pôsobia odovzdane, akoby manažment rezignoval na hľadanie možností zachovať podmienky minimálne na udržanie súčasného programového konceptu. Rušenie dvoch programových služieb vnímajú ako stratu konkurencieschopnosti a vplyvu RTVS v mediálnom svete.

„Je to krok do minulosti,“ povedal v tejto súvislosti člen rady Milan Antol. „Zachovanie programových služieb musí byť prioritou a očakával by som, že v predloženom dokumente budú uvedené možnosti, ako tieto priority zachovať,“ zdôraznil Ján Balaščak upozorňujúci na to, že rušenie programovej služby znamená rušenie celého balíka súvislostí týkajúcich sa aj ľudí, ktorí programovú službu vytvárajú. „Ak sa niečo zruší, už je to veľmi veľmi ťažké znovu naštartovať,“ doplnila členka rady Marta Gajdošíková.

Musia nájsť riešenie

Ekonomická riaditeľka RTVS Daniela Vašinová upozornila, že škrty sa týkajú všetkých oblastí rozpočtu. „Do programovej zložky sme sa snažili zasahovať minimálne, no nemožno očakávať, že sa jej to vôbec nedotkne,“ podotkla.

Vedúca sekcie marketingu a komunikácie RTVS Zuzana Ťapáková odmietla názor, že predložené východiská programového konceptu sú rezignáciou. „Vychádzajú z dôsledných analýz, ktoré modelovali rôzne možnosti. Áno, jednou z možností bolo, že zachováme všetky programové služby, no budú živoriť,“ poznamenala. „Súhlasím, že sa vraciame do minulosti, no do minulosti sa vracia aj rozpočet, ktorý má parametre z roku 2019, keď sme mali dva televízne programy,“ zdôraznila.

RTVS bude dostávať zo štátneho rozpočtu príspevok vo výške najmenej 0,12 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Poslanci schválili aj návrh na prípadné dofinancovanie RTVS v prípade, že by bola objektívne ohrozená finančná a vnútorná stabilita telerozhlasu. Zníženie pôvodného príspevku vo výške 0,17 percenta z HDP je súčasťou takzvaného konsolidačného balíčka, ktorý poslanci schválili na decembrovom zasadnutí parlamentu.