Vyskúšali vyžiť zo 4,50 eura na deň: Niektorí nevydržali viac ako dva dni, experiment zamestnancov banky šokoval

Viete si predstaviť dlhodobo vyžiť zo 4,50 eura na deň? Žiaľ, pre niektorých nejde o smutnú predstavu, ale o realitu. Aj na Slovensku je chudoba citeľná, možno o tom aj sami viete svoje, alebo poznáte ľudí, ktorí s ňou denne bojujú. Zaujímavý experiment uskutočnila Česká sporiteľňa, informoval o tom portál Peníze.cz. Jej 30 zamestnancov sa rozhodlo vyskúšať si vyžiť zo 111 korún na deň, aby sa dokázali vžiť do situácie, v akej sa nachádzajú ľudia s nízkymi príjmami, a vedieť im lepšie poradiť. Výsledky vás šokujú.

Spomínaných 111 českých korún je v prepočte 4,50 eura. Ak by ste mali takýto rozpočet na jeden deň, znamenalo by to, že by ste na mesiac mali k dispozícii len 135 eur.

32 eur na týždeň

Web vysvetľuje situáciu, ktorá vládne u našich českých susedov a spomína, že aj medzi klientmi Českej sporiteľne narastá počet ľudí, ktorí žijú od výplaty k výplate a tým pádom nemajú žiadnu možnosť nejaké peniaze si odložiť a šetriť. Ťažko sa radí niekomu v situácii, v ktorej ste sa sami neocitli a podľa tohto sa rozhodlo konať 30 zamestnancov.

Podľa hovorkyne Českej sporiteľne si to chceli na pár dní vyskúšať na vlastnej koži aj oni, aby pochopili situáciu, v akej situácii sa títo ľudia nachádzajú, aby im dokázali pomôcť. Aj ona sama sa rozhodla experimentu zúčastniť.

Pravidlá boli jasné — účastníkom zostalo 111 českých korún na deň po odrátaní výdavkov za domácnosť. Pretože presne takáto suma zostáva mnohým Čechom, vyplynulo to z údajov z roku 2022. Pokus trval sedem dní, od pondelka do nedele, a za jeden deň nemohli minúť viac, než bol stanovený limit. Ak im niečo zostalo, mohli si to preniesť na ďalší. To znamená, že na týždeň mali 777 českých korún, čo je v prepočte necelých 32 eur.

Prišli na niekoľko zaujímavých vecí

Účastníci sa zdôverili, že ich základom fungovania v tomto týždni sa stali akciové letáky. Ich prezeranie a porovnávanie však zaberalo dosť veľa času. Uvedomili si, že ak chcú vyžiť z mála, musia veľa rozmýšľať. Na návštevu reštaurácií museli zabudnúť, varili si vlastné jedlá, no z nekvalitných surovín.

Niektorí z účastníkov odstúpili už po dvoch dňoch a celých sedem dní vydržali len traja. Prišli však na niečo veľmi zaujímavé, a to, že vyžiť z mála je vlastne drahé. Vysvetlili to na príklade, že takýto človek si nemôže kúpiť ročný lístok na MHD, pretože na to jednorazovo nemá. To znamená, že celkovo zaplatí viac ako osoba, ktorá si ho môže dovoliť.