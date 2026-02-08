Ťažký pád lyžiarky na olympiáde: Vonnová štartovala s roztrhnutým väzom v kolene. Neskončilo to dobre

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Zimné olympijské hry 2026
Olympijský zázrak sa napokon nekoná, no legendárna lyžiarka si aj napriek tomu získala srdcia mnohých fanúšikov.

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová nezíska druhé olympijské zlato v kariére. Štyridsaťjedenročná pretekárka sa postavila na štart nedeľňajšieho zjazdu v Cortine d’Ampezzo aj s roztrhnutým predným krížnym väzom v ľavom kolene, no už po niekoľkých sekundách vyletela z trate a po ťažkom páde sa jej sen o ďalšom najcennejšom kove po 16 rokoch rozplynul. Zo svahu ju transportoval vrtuľník.

Olympijská víťazka v zjazde z roku 2010 si krátko pred hrami natrhla predný krížny väz v ľavom kolene. Po páde v minulotýždňovom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana uviedla, že má úplne pretrhnutý predný krížny väz, podliatiny na kosti a poškodený meniskus. V Taliansku to bola pre ňu piata účasť na ZOH (2002, 2006, 2010, 2018). Štyridsaťjedenročná zjazdárka mala pri štarte na kolene ortézu.

Viac z témy Zimné olympijské hry 2026:
1.
Tisícky ľudí protestovali proti zimným olympijským hrám: Tvrdia, že čas hier sa skončil
2.
Petra Vlhová sa v Taliansku predstaví aj v tímovej súťaži žien: Pre fanúšikov má odkaz
3.
Športovci na olympiáde si mali pichať látku do pohlavného údu. Chceli získať konkurenčnú výhodu, vyšetrujú ich
Zobraziť všetky články (12)

Šesťročná pauza

Na súťažné svahy sa vrátila minulú sezónu vo veku 40 rokov po takmer šiestich rokoch mimo súťažného lyžovania. Lyžuje s čiastočným titánovým implantátom v pravom kolene a v tejto sezóne je líderkou hodnotenia zjazdu s dvoma víťazstvami a tromi ďalšími pódiovými umiestneniami v piatich pretekoch. Vrátane super-G absolvovala Vonnová osem pretekov SP a skončila na pódiu v siedmich z nich.

Vonnová, rozhodnutím postaviť sa na štart, išla do veľkého rizika. Zvolila rýchlu stopu, vyletela do vzduchu a ostrá hrana jej lyže sa zaborila do snehu. Práve ľavá noha sa dostala do nekontrolovateľných otočiek a Vonnová zostala ležať na zjazdovke v bolestiach, jej krik bolo počuť aj v ruchových mikrofónoch. Okamžite jej pribehli na pomoc záchranári, o pár minút už bol nad traťou prichystaný vrtuľník, ktorý sa postaral o rýchly transport do nemocnice. Vonnová si od prítomného publika vyslúžila veľký potlesk.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prejav slovenskej režisérky sa stal hitom internetu. Kritizovala v ňom vládu Roberta Fica

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac