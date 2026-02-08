Ťažký pád lyžiarky na olympiáde: Vonnová štartovala s roztrhnutým väzom v kolene. Neskončilo to dobre

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová nezíska druhé olympijské zlato v kariére. Štyridsaťjedenročná pretekárka sa postavila na štart nedeľňajšieho zjazdu v Cortine d’Ampezzo aj s roztrhnutým predným krížnym väzom v ľavom kolene, no už po niekoľkých sekundách vyletela z trate a po ťažkom páde sa jej sen o ďalšom najcennejšom kove po 16 rokoch rozplynul. Zo svahu ju transportoval vrtuľník.
Olympijská víťazka v zjazde z roku 2010 si krátko pred hrami natrhla predný krížny väz v ľavom kolene. Po páde v minulotýždňovom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana uviedla, že má úplne pretrhnutý predný krížny väz, podliatiny na kosti a poškodený meniskus. V Taliansku to bola pre ňu piata účasť na ZOH (2002, 2006, 2010, 2018). Štyridsaťjedenročná zjazdárka mala pri štarte na kolene ortézu.
Šesťročná pauza
Na súťažné svahy sa vrátila minulú sezónu vo veku 40 rokov po takmer šiestich rokoch mimo súťažného lyžovania. Lyžuje s čiastočným titánovým implantátom v pravom kolene a v tejto sezóne je líderkou hodnotenia zjazdu s dvoma víťazstvami a tromi ďalšími pódiovými umiestneniami v piatich pretekoch. Vrátane super-G absolvovala Vonnová osem pretekov SP a skončila na pódiu v siedmich z nich.
SKI ALPIN 🎿 Quelques jours seulement après sa blessure au genou, la légendaire skieuse américaine Lindsey Vonn chute après avoir à peine entamé sa descente en finale. 🙁#MilanoCortina2026 #rcsports #skialpin #jeuxolympiques pic.twitter.com/fOCEerx6qi
— Radio-Canada Sports (@RC_Sports) February 8, 2026
Vonnová, rozhodnutím postaviť sa na štart, išla do veľkého rizika. Zvolila rýchlu stopu, vyletela do vzduchu a ostrá hrana jej lyže sa zaborila do snehu. Práve ľavá noha sa dostala do nekontrolovateľných otočiek a Vonnová zostala ležať na zjazdovke v bolestiach, jej krik bolo počuť aj v ruchových mikrofónoch. Okamžite jej pribehli na pomoc záchranári, o pár minút už bol nad traťou prichystaný vrtuľník, ktorý sa postaral o rýchly transport do nemocnice. Vonnová si od prítomného publika vyslúžila veľký potlesk.
