Prejav slovenskej režisérky sa stal hitom internetu. Kritizovala v ňom vládu Roberta Fica

Sobotný večer patril odovzdávaniu Cien českej filmovej kritiky a medzi ocenenými filmármi sa ocitla aj úspešná slovenská režisérka Tereza Nvotová. Tá si odniesla sošku za najlepšiu réžiu vo filme Otec.
Otec patrí medzi najlepšie počiny minulého roka. Sleduje príbeh otca, ktorého stvárnil herec Milan Ondrík. Tomu sa jeho život sa rozpadne po tragickej chybe, keď v aute zabudne svoje malé dieťa a to príde o život. Nvotová však priestor na ďakovnú reč využila inak a opísala svoj pohľad na aktuálny stav slovenskej kultúry. Jej prejav sa okamžite stal virálnym.
Kultúra v ohrození
„Slovenský film a slovenská kultúra dnes už nie je len v ohrození, je v štádiu systematickej deštrukcie. A to zo strany vlády Roberta Fica, ktorý sa mstí uzmelcom prostredníctvom ministerky kultúry za to, že od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a odhaleniu naozaj hlbokej korupcie sme stáli a stále stojíme na námestiach,“ začala Nvotová.
Dodala, že jej film bol podporený ešte slobodným Audiovizuálnym fondom a nevie, či by sme takú podporu získali aj dnes a tento film by dosť možno ani neexistoval. „Myslím si, že tu v Česku už začínate tušiť, o čom hovorím. Je to taký nebezpečný vírus, ktorý sa šíri na celom svete. Bohužiaľ. Myslím si, že jediným liekom je nebáť sa a nebyť ticho,“ dodala.
