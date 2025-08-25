Ťažké chvíle speváčky Daniely Nízlovej: Až teraz môže konečne žiť bez obáv a starostí

Speváčka Daniela Nízlová má za sebou náročné obdobie, počas ktorého absolvovala hneď dva zákroky. Najskôr menšiu operáciu, o ktorej sa istý čas len špekulovalo, a napokon aj dôležitú operáciu hlasiviek.
Popritom všetkom však spolu so sestrou Veronikou myslia aj na hudbu a pripravujú nový album, ktorý bude po rokoch výnimočný tým, že vyjde v slovenčine. Pre magazín Koktejl sestry Nízlové prezradili, že zákrok bol úspešný a Daniela sa môže opäť naplno venovať spevu.
Operácia, ktorá priniesla úľavu
Daniela otvorene opísala, ako sa po zákroku cíti: „Výborne. Som šťastná, že už nemám problémy, lebo mi zobrali polyp, ktorý som mala na pravej hlasivke. Práve ten spôsoboval chrapot. Takže teraz mám konečne akoby ,nové hlasivky‘ – také, aké som mala predtým.“ Speváčka má za sebou v krátkom čase už druhú operáciu. Pred pár týždňami totiž absolvovala aj menší jednodňový zákrok, po ktorom mohla hneď ísť domov. Vtedy sa objavili špekulácie, že súvisí s jej problémami s halluxom – deformáciou palca na nohe.
Sama pre portál diva.sk v tom čase priznala: „Keď si dám nejaké normálne topánky, tak ma to nebolí. Ale keby som si teraz mala obuť lodičky a stáť v nich celý večer na evente, tak ma to začne trochu bolieť. Napríklad, keď mám celý deň obuté pokojne aj bežecké tenisky, tak tá noha je stiahnutá a už aj keď mám šoférovať a šliapnuť na plyn, tak mi je to občas nepríjemné a cítim bolesť.“
